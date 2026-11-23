Come vedere Hartlepool United-Solihull Moors con una VPN

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Presentazione della partita

National League - Game Week 19 25 nov 2026 - 14:45 The Suit Direct Stadium

L’Hartlepool United ospita il Solihull Moors al The Suit Direct Stadium per una partita di National League tra due squadre vicine in classifica, entrambe nella metà bassa.

La squadra di Peter Wild arriva dalla vittoria sul campo del Gateshead, dove sabato scorso ha rimontato lo svantaggio imponendosi per 2-1. Un risultato gradito dopo il pareggio con il Wealdstone e le sconfitte contro Boreham Wood e AFC Fylde.

Le ultime partite dell’Hartlepool sono state raramente avare di gol. Nelle ultime cinque la squadra ha segnato nove reti e ne ha subite dieci, e i tifosi di casa si sono abituati a vedere gol da entrambe le parti.

Il Solihull Moors arriva da nord con un morale decisamente migliore sotto la guida di Chris Millington. Lo scorso fine settimana ha battuto l’Altrincham 2-1, centrando la quarta vittoria consecutiva dopo la sconfitta contro il Carlisle United a fine ottobre.

La serie comprende una vittoria per 2-0 sul campo del Sutton United e un successo per 3-2 su quello del Wealdstone, e ha risollevato una squadra che resta appena sotto l’Hartlepool in classifica.

Anche gli scontri diretti tra le due squadre hanno offerto spettacolo: l’Hartlepool ha vinto entrambe le sfide della scorsa stagione, segnando quattro gol sul campo del Solihull a febbraio.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita. Questa pagina sarà aggiornata se verranno confermati un canale TV o una diretta streaming.

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