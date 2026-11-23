Come vedere Harrogate Town-Kidderminster Harriers con una VPN

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Presentazione della partita

National League - Game Week 19 25 nov 2026 - 14:45 Wetherby Road

L’Harrogate Town ospita il Kidderminster Harriers al Wetherby Road in National League: la seconda in classifica affronta una squadra di metà classifica.

La squadra di Simon Weaver è seconda, ma attraversa un periodo difficile. Ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite: il 4-0 inflitto all’Altrincham il 14 novembre.

Nell’ultima gara ha perso 2-1 contro il Worthing il 21 novembre. Prima, l’eliminazione dalla FA Cup per mano dell’AFC Fylde e la sconfitta contro il Carlisle United avevano aumentato la pressione su una squadra che dovrebbe lottare ai vertici.

Il Kidderminster di Paul Wotton arriva all’appuntamento in condizioni più solide di quanto suggerisca il 14° posto in classifica. Ha pareggiato le ultime due partite, 2-2 con l’AFC Fylde e 1-1 con l’FC Halifax Town, con in mezzo una vittoria per 3-0 sul campo del Doncaster Rovers in FA Cup.

Gli ospiti hanno perso soltanto una delle ultime cinque gare, contro il Solihull Moors il 31 ottobre. Saranno quindi avversari scomodi per una squadra di casa alla ricerca di continuità.

L’Harrogate deve fermare il calo di risultati prima di perdere terreno nella corsa alla promozione. Il Kidderminster ha l’occasione di dimostrare che la tenuta mostrata di recente può tradursi in vittorie.

Ecco cosa sappiamo su come seguire la partita, comprese le informazioni relative alla TV e allo streaming.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita, compresi eventuali dettagli sul canale TV o sulla diretta streaming. Aggiorneremo questa pagina quando verrà confermata un’emittente.

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