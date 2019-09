La Guinea cerca un nuovo allenatore: c'è anche Claudio Ranieri tra i candidati

Claudio Ranieri è stato inserito dalla federazione calcistica della Guinea tra i possibili allenatori della nazionale del paese africano.

L'ultima sua panchina è stata tra le lacrime, all'Olimpico contro il , quando tutto il popolo della ha salutato lui, tornato per riportare equilibrio dopo le difficoltà di Di Francesco, e Daniele De Rossi. Ora Claudio Ranieri è senza panchina, ma presto potrebbe intraprendere una nuova avventura.

Il nome del tecnico italiano, come riportato da 'France Football', sarebbe infatti nella lista dei candidati alla panchina della nazionale della Guinea. La federazione ha deciso di rompere con Paul Put dopo l'eliminazione agli ottavi di finale nella Coppa d'Africa giocata quest'estate e ora cerca un nuovo allenatore.

Inizialmente il nome di Ranieri non era nella prima lista di candidati presentata da una commissione al presidente della federazione guineana; è presente invece nella seconda, affiancato dal portoghese Paulo Duarte, il franco-congolese Ibenge e i due francesi Daniel Bréard e Felix Lavagne.

Per Ranieri si tratterebbe della seconda esperienza in una nazionale, dopo aver allenato, fallendo, la Grecia tra il luglio e il novembre 2014, non riuscendo a centrare la qualificazione all'Europeo di 2016.

Tra i principali giocatori che Claudio Ranieri potrebbe allenare ci sono il mediano della Roma Diawara, il centrocampista del Naby Keita e l'ex obiettivo del Kamano.