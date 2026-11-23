Virtus Entella-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta su DAZN Italia e LaB Channel. Qui sotto trovi le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming.
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Lo Stadio Comunale di Chiavari ospita Virtus Entella-Hellas Verona, gara di Serie B che mette di fronte due squadre reduci da una sconfitta.
La Virtus Entella di Andrea Chiappella vive un periodo complicato. I liguri sono al diciassettesimo posto e arrivano dal ko contro la Carrarese, il quarto negativo nelle ultime cinque uscite.
Il cammino recente racconta di un attacco in difficoltà: dopo gli stop con Modena e Sampdoria, a Chiavari serve un risultato per spezzare la serie negativa e guardare con più fiducia alla classifica.
L'Hellas Verona di Marco Baroni occupa invece il nono posto. I gialloblù hanno perso 0-2 contro il Cesena nell'ultimo turno, dopo un buon filotto fatto di vittorie con Carrarese e Juve Stabia e pareggi con Mantova e Pisa.
Per il Verona la trasferta è un'occasione per reagire subito e tornare a muovere la classifica.
I precedenti sono pochi e recenti: nell'agosto 2026 le due squadre hanno pareggiato 2-2 in Coppa Italia.
Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e diretta streaming del match.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Virtus Entella - Hellas Verona
Allenatore
- A. Chiappella
Per la Virtus Entella, Andrea Chiappella non ha ancora reso nota la probabile formazione e al momento non risultano indisponibili o squalificati comunicati.
Stesso quadro per l'Hellas Verona di Marco Baroni, senza dati su formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.
Stato di forma
La Virtus Entella attraversa un momento nero: nelle ultime cinque gare ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte, zero vittorie. L'ultimo risultato è la sconfitta per 1-0 contro la Carrarese, dopo lo 0-2 subito dal Modena e un altro ko con la Sampdoria. Il segno X è arrivato nell'1-1 con l'Avellino, mentre il successo manca da tempo. In totale i liguri hanno segnato 2 reti e ne hanno subite 6.
Il Verona ha fatto meglio, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultima uscita è il ko per 0-2 contro il Cesena, preceduto dallo 0-0 con il Mantova e dal 3-0 alla Carrarese. Nel parziale i gialloblù hanno realizzato 4 gol e ne hanno incassati 3. Sono arrivati anche il successo per 1-0 a Juve Stabia e l'1-1 con il Pisa.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo incrocio risale al 16 agosto 2026, quando Hellas Verona e Virtus Entella hanno pareggiato 2-2 in Coppa Italia. Nei quattro precedenti disponibili il Verona ha vinto due volte e una gara è finita in parità, mentre l'Entella ha ottenuto una vittoria. Il bilancio dei gol è di 8 reti per il Verona e 7 per l'Entella.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|8
|3
|1
|26
|16
|+10
|27
S
D
V
D
V
|2
|12
|8
|2
|2
|22
|10
|+12
|26
V
V
D
V
V
|3
|12
|5
|6
|1
|19
|9
|+10
|21
D
D
D
V
V
|4
|12
|5
|4
|3
|20
|12
|+8
|19
V
D
V
D
S
|5
|12
|5
|4
|3
|21
|17
|+4
|19
V
D
S
D
D
|6
|12
|5
|4
|3
|16
|15
|+1
|19
S
D
D
S
V
|7
|12
|4
|6
|2
|14
|12
|+2
|18
V
D
D
S
D
|8
|12
|4
|6
|2
|14
|14
|0
|18
V
V
D
V
S
|9
|12
|4
|4
|4
|19
|15
|+4
|16
S
D
V
V
D
|10
|12
|4
|4
|4
|16
|14
|+2
|16
S
D
S
D
V
|11
|12
|4
|4
|4
|13
|14
|-1
|16
D
D
D
V
V
|12
|12
|4
|3
|5
|14
|13
|+1
|15
S
V
V
V
S
|13
|12
|4
|2
|6
|14
|19
|-5
|14
V
V
V
S
D
|14
|12
|4
|1
|7
|10
|14
|-4
|13
V
S
S
V
S
|15
|12
|4
|4
|4
|12
|13
|-1
|12
S
V
D
S
V
|16
|12
|3
|3
|6
|10
|21
|-11
|12
D
S
D
S
S
|17
|12
|2
|4
|6
|11
|15
|-4
|10
S
S
S
D
S
|18
|12
|2
|4
|6
|16
|26
|-10
|10
D
S
S
S
V
|19
|12
|2
|3
|7
|12
|20
|-8
|9
S
D
D
S
S
|20
|12
|2
|3
|7
|14
|24
|-10
|9
V
S
D
D
S
In Serie B la Virtus Entella è diciassettesima, a ridosso della zona calda, mentre l'Hellas Verona è nono e resta in una posizione di metà classifica da migliorare. Per i padroni di casa i punti pesano soprattutto in chiave salvezza.