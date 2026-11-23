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Serie B - Game Week 13 24 nov 2026 - 14:00 Stadio Comunale di Chiavari

Lo Stadio Comunale di Chiavari ospita Virtus Entella-Hellas Verona, gara di Serie B che mette di fronte due squadre reduci da una sconfitta.

La Virtus Entella di Andrea Chiappella vive un periodo complicato. I liguri sono al diciassettesimo posto e arrivano dal ko contro la Carrarese, il quarto negativo nelle ultime cinque uscite.

Il cammino recente racconta di un attacco in difficoltà: dopo gli stop con Modena e Sampdoria, a Chiavari serve un risultato per spezzare la serie negativa e guardare con più fiducia alla classifica.

L'Hellas Verona di Marco Baroni occupa invece il nono posto. I gialloblù hanno perso 0-2 contro il Cesena nell'ultimo turno, dopo un buon filotto fatto di vittorie con Carrarese e Juve Stabia e pareggi con Mantova e Pisa.

Per il Verona la trasferta è un'occasione per reagire subito e tornare a muovere la classifica.

I precedenti sono pochi e recenti: nell'agosto 2026 le due squadre hanno pareggiato 2-2 in Coppa Italia.

Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e diretta streaming del match.

Notizie sulle squadre

Per la Virtus Entella, Andrea Chiappella non ha ancora reso nota la probabile formazione e al momento non risultano indisponibili o squalificati comunicati.

Stesso quadro per l'Hellas Verona di Marco Baroni, senza dati su formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Virtus Entella attraversa un momento nero: nelle ultime cinque gare ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte, zero vittorie. L'ultimo risultato è la sconfitta per 1-0 contro la Carrarese, dopo lo 0-2 subito dal Modena e un altro ko con la Sampdoria. Il segno X è arrivato nell'1-1 con l'Avellino, mentre il successo manca da tempo. In totale i liguri hanno segnato 2 reti e ne hanno subite 6.

Il Verona ha fatto meglio, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultima uscita è il ko per 0-2 contro il Cesena, preceduto dallo 0-0 con il Mantova e dal 3-0 alla Carrarese. Nel parziale i gialloblù hanno realizzato 4 gol e ne hanno incassati 3. Sono arrivati anche il successo per 1-0 a Juve Stabia e l'1-1 con il Pisa.

Precedenti

L'ultimo incrocio risale al 16 agosto 2026, quando Hellas Verona e Virtus Entella hanno pareggiato 2-2 in Coppa Italia. Nei quattro precedenti disponibili il Verona ha vinto due volte e una gara è finita in parità, mentre l'Entella ha ottenuto una vittoria. Il bilancio dei gol è di 8 reti per il Verona e 7 per l'Entella.

Classifica

In Serie B la Virtus Entella è diciassettesima, a ridosso della zona calda, mentre l'Hellas Verona è nono e resta in una posizione di metà classifica da migliorare. Per i padroni di casa i punti pesano soprattutto in chiave salvezza.