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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 08:30

Vado-Latina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla partita.

Il Vado ospita il Latina nel Girone B di Serie C, una sfida tra due squadre che cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

I liguri della Riviera arrivano a questo appuntamento in un momento difficile: la sconfitta per 3-0 contro lo Spezia nell'ultimo turno ha prolungato una serie negativa che preoccupa lo staff tecnico. Il Vado ha bisogno di ritrovare solidità, soprattutto difensiva.

Il Latina, invece, si presenta con un momento di forma nettamente migliore. I pontini vengono dalla netta vittoria per 4-0 sul Campobasso, un risultato che ha ridato fiducia all'ambiente dopo la sconfitta subita contro la Torres.

In classifica, il Vado occupa la quattordicesima posizione, mentre il Latina si trova al decimo posto. Per i padroni di casa, i tre punti sarebbero fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Per il Latina, una vittoria in trasferta consoliderebbe la posizione di metà classifica e darebbe continuità al lavoro costruito nelle ultime settimane.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Vado-Latina in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Vado non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Latina la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Vado arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie C. I liguri vengono dalla sconfitta per 3-0 contro lo Spezia nell'ultimo turno, preceduta dalla sconfitta per 3-1 contro il Ravenna. Nel periodo considerato, il Vado ha segnato sette reti e ne ha subite undici, con una tenuta difensiva che rimane il principale punto debole.

Il Latina presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I pontini vengono dalla vittoria per 4-0 sul Campobasso, il risultato più netto del periodo, e in precedenza avevano pareggiato per 1-1 contro il Pianese. Nelle cinque gare, il Latina ha segnato sette gol e ne ha subiti tre, con una fase difensiva che appare più affidabile rispetto a quella avversaria.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Vado e Latina. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Vado occupa la quattordicesima posizione, mentre il Latina si trova al decimo posto.