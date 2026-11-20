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Serie B - Game Week 12 21 nov 2026 - 09:00 Stadio M. Druso

Sudtirol-Cremonese sarà trasmessa in diretta in Italia. Di seguito trovi i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Allo Stadio M. Druso di Bolzano va in scena un confronto diretto tra due squadre che si trovano a stretto contatto nella classifica di Serie B. Sudtirol e Cremonese si affrontano in un match che vale punti pesanti per entrambe le formazioni nella corsa alla parte alta della graduatoria.

Il Sudtirol di Davide Possanzini attraversa un momento di difficoltà. I biancorossi non vincono da cinque partite, con un ruolino fatto di tre pareggi e due sconfitte che ha frenato le ambizioni della squadra altoatesina nelle ultime settimane.

Dall'altra parte, la Cremonese arriva a Bolzano con un vento favorevole. La squadra guidata da Fabio Pecchia ha vinto tre delle ultime cinque gare, compresa una netta vittoria esterna per 4-1 contro il LR Vicenza nell'ultimo turno.

I grigiorossi si presentano con fiducia e continuità di risultati, qualità che mancano al Sudtirol in questo periodo. Per i padroni di casa, ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico è diventata una priorità.

Per tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, continua a leggere.

Notizie sulle squadre

In casa Sudtirol, mister Davide Possanzini non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni su infortuni o squalifiche: ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Cremonese la situazione è analoga. Fabio Pecchia non ha reso nota la probabile formazione, e non si registrano notizie ufficiali su assenze per infortuni o squalifiche. Il quadro completo verrà aggiornato nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Sudtirol ha raccolto tre pareggi e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, con un bilancio di zero vittorie. L'ultima uscita si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro il Pisa. Nelle cinque gare considerate, i biancorossi hanno segnato sei reti e ne hanno subite sette, con un rendimento altalenante che li ha visti perdere anche 3-0 contro la Juve Stabia.

La Cremonese presenta un ruolino ben più positivo: tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque. I grigiorossi hanno vinto le ultime tre partite di campionato, tra cui il 4-1 esterno contro il LR Vicenza e il 2-0 sul Benevento. In questo periodo hanno segnato nove gol e ne hanno concessi cinque, con una sola gara persa, quella contro il Pisa per 3-1.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie B risale al febbraio 2025, quando la Cremonese si impose per 3-1 in casa contro il Sudtirol. In precedenza, nel novembre 2024, fu sempre la Cremonese a vincere con un netto 4-0 al Druso. Considerando i cinque precedenti disponibili, la Cremonese ha la meglio nel bilancio complessivo, con tre vittorie contro una del Sudtirol, più un ulteriore successo esterno dei grigiorossi risalente alla Serie C del 2016.

Classifica

In classifica di Serie B, il Sudtirol occupa attualmente la decima posizione, mentre la Cremonese si trova un posto più in alto, al nono posto.