Come guardare St.Truiden-Zulte Waregem con una VPN

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Presentazione della partita

First Division A - Game Week 11 8 nov 2026 - 13:15 Daio Wasabi Stayen Stadium

Lo St. Truiden ospita lo Zulte Waregem al Daio Wasabi Stayen Stadium di Sint-Truiden in una sfida di First Division A che ha un peso importante per entrambe le squadre, vicine al fondo della classifica del massimo campionato belga.

La squadra di Frederic De Meyer ha vissuto settimane turbolente. Gli impegni in Conference League hanno messo alla prova la rosa e le due sconfitte consecutive in campionato contro Club Brugge e OH Leuven hanno lasciato lo St. Truiden al 15° posto in classifica.

In settimana, però, è arrivata una rara nota positiva. Il 5 novembre lo St. Truiden ha pareggiato 1-1 con il Brann in Conference League, un risultato che ha quantomeno dato un po’ di stabilità alla squadra prima di questa sfida di campionato.

Anche lo Zulte Waregem di Michael Beale arriva in un momento difficile: è 12° e reduce da tre sconfitte consecutive in First Division A. L’ultimo colpo è stato il 4-2 subito contro il Club Brugge il 30 ottobre.

La squadra di Beale è riuscita a battere 3-0 il RFC Seraing in coppa a ottobre, ma il rendimento in campionato resta un problema costante. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali parlano da sole.

Una vittoria darebbe a entrambe le squadre un po’ di respiro nella parte bassa e affollata della classifica. Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere per guardare la partita in diretta.

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