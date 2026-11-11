Come vedere SL Benfica-Austria Wien W con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 4 12 nov 2026 - 15:00 Benfica Campus

Lo SL Benfica ospita l'Austria Wien W al Benfica Campus di Seixal in Champions League femminile. Entrambe le squadre cercano di risollevare una stagione difficile nella massima competizione europea per club.

Il Benfica occupa il 12° posto nella classifica della Champions League femminile e ha faticato a trovare continuità, ottenendo una sola vittoria nelle ultime cinque partite della competizione. La squadra di Ivan Baptista vorrà sfruttare il fattore campo contro l'avversaria austriaca.

L'Austria Wien W arriva in Portogallo in una situazione ancora più precaria. La squadra di Stefan Kenesei è 15ª in classifica e ha incontrato difficoltà a questo livello, vincendo una sola delle ultime cinque partite.

Tra i risultati recenti del Benfica figurano pesanti sconfitte contro Arsenal Women e Bayern Monaco, anche se a settembre è arrivata una vittoria in trasferta contro la Juventus. Quel risultato ha dimostrato che la squadra può competere, ma davanti ai propri tifosi non ha trovato continuità.

L'unica vittoria dell'Austria Wien W nelle stesse cinque partite è arrivata nelle qualificazioni contro il Brann: un 4-0 che sembra ormai lontano dalla situazione attuale della squadra nella fase campionato. Da allora ha perso contro Juventus e Chelsea FC Women e pareggiato con l'Inter.

Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per evitare il fondo della classifica: la partita pesa molto sulle rispettive ambizioni europee di questa stagione.