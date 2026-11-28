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Serie B - Game Week 14 29 nov 2026 - 11:15 Stadio Luigi Ferraris

La Serie B fa tappa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, dove la Sampdoria riceve la Cremonese. Una partita tra due squadre che arrivano dal turno infrasettimanale con umori opposti.

I blucerchiati di Luca D'Angelo vivono il momento migliore della stagione. Hanno vinto quattro delle ultime cinque gare, l'ultima in trasferta a Padova per 2-1, e hanno lasciato alle spalle la sconfitta per 2-0 con l'Ascoli.

Nella risalita doriana trova spazio anche Lorenzo Mezzotero, classe 2008 e capitano della Primavera. Il giovane ha segnato contro la Virtus Entella e poi contro il Benevento, e il suo impatto è uno dei temi attorno alla squadra.

La Cremonese di Fabio Pecchia viaggia invece in direzione opposta. I grigiorossi hanno perso le ultime due partite, 1-0 con il Sudtirol e 1-0 con l'Avellino, dopo tre successi consecutivi contro Mantova, Benevento e Vicenza.

Per Pecchia la trasferta di Genova è l'occasione per fermare la flessione. La Cremonese ha comunque il miglior attacco recente tra le due, con una vittoria per 4-1 a Vicenza nel proprio ruolino.

Il precedente più fresco pende dalla parte lombarda: a metà agosto la Cremonese ha vinto 2-0 in Coppa Italia. Ecco come seguire la gara in diretta.

Notizie sulle squadre

Luca D'Angelo non ha ancora comunicato la probabile formazione della Sampdoria e al momento non risultano infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Lo stesso vale per la Cremonese di Fabio Pecchia: nessuna indicazione su formazione, indisponibili o squalificati. Le informazioni saranno aggiunte più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Sampdoria ha un record di quattro vittorie, nessun pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque di Serie B. Arriva dal 2-1 sul campo del Padova, preceduto dal 3-1 al Benevento. Prima ancora sono arrivati l'1-0 a Carrara e il 2-0 alla Virtus Entella, due gare chiuse senza subire gol. L'unico stop è il 2-0 con l'Ascoli. In totale i blucerchiati hanno segnato otto reti e ne hanno incassate quattro.

La Cremonese ha tre vittorie e due sconfitte, senza pareggi. L'ultimo risultato è lo 0-1 in casa dell'Avellino, dopo l'1-0 subito dal Sudtirol. Prima dei due ko i grigiorossi avevano vinto 4-1 a Vicenza e poi 2-0 con Benevento e Mantova. Il bilancio recente è di otto gol fatti e tre subiti.

Precedenti

L'ultimo incontro risale al 17 agosto 2026, quando la Cremonese ha battuto la Sampdoria 2-0 in Coppa Italia. Nelle cinque sfide disponibili i grigiorossi hanno due vittorie, la Sampdoria nessuna e ci sono tre pareggi. Il conto dei gol è di sei reti per la Cremonese e tre per i blucerchiati.

Classifica

In classifica di Serie B la Sampdoria occupa il decimo posto, mentre la Cremonese è quattordicesima.