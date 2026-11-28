Sampdoria-Cremonese è visibile in diretta TV e in live streaming su DAZN Italia e LaB Channel. Qui sotto trovi i canali disponibili: clicca per guardare la partita in diretta e abbonarti alla piattaforma che preferisci.
Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- VPN sicura e ultraveloce
- Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
- Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
- Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
- Indirizzo IP dedicato
- Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
- Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
La Serie B fa tappa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, dove la Sampdoria riceve la Cremonese. Una partita tra due squadre che arrivano dal turno infrasettimanale con umori opposti.
I blucerchiati di Luca D'Angelo vivono il momento migliore della stagione. Hanno vinto quattro delle ultime cinque gare, l'ultima in trasferta a Padova per 2-1, e hanno lasciato alle spalle la sconfitta per 2-0 con l'Ascoli.
Nella risalita doriana trova spazio anche Lorenzo Mezzotero, classe 2008 e capitano della Primavera. Il giovane ha segnato contro la Virtus Entella e poi contro il Benevento, e il suo impatto è uno dei temi attorno alla squadra.
La Cremonese di Fabio Pecchia viaggia invece in direzione opposta. I grigiorossi hanno perso le ultime due partite, 1-0 con il Sudtirol e 1-0 con l'Avellino, dopo tre successi consecutivi contro Mantova, Benevento e Vicenza.
Per Pecchia la trasferta di Genova è l'occasione per fermare la flessione. La Cremonese ha comunque il miglior attacco recente tra le due, con una vittoria per 4-1 a Vicenza nel proprio ruolino.
Il precedente più fresco pende dalla parte lombarda: a metà agosto la Cremonese ha vinto 2-0 in Coppa Italia. Ecco come seguire la gara in diretta.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Sampdoria - Cremonese
Allenatore
- L. D'Angelo
Luca D'Angelo non ha ancora comunicato la probabile formazione della Sampdoria e al momento non risultano infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.
Lo stesso vale per la Cremonese di Fabio Pecchia: nessuna indicazione su formazione, indisponibili o squalificati. Le informazioni saranno aggiunte più vicino al fischio d'inizio.
Stato di forma
La Sampdoria ha un record di quattro vittorie, nessun pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque di Serie B. Arriva dal 2-1 sul campo del Padova, preceduto dal 3-1 al Benevento. Prima ancora sono arrivati l'1-0 a Carrara e il 2-0 alla Virtus Entella, due gare chiuse senza subire gol. L'unico stop è il 2-0 con l'Ascoli. In totale i blucerchiati hanno segnato otto reti e ne hanno incassate quattro.
La Cremonese ha tre vittorie e due sconfitte, senza pareggi. L'ultimo risultato è lo 0-1 in casa dell'Avellino, dopo l'1-0 subito dal Sudtirol. Prima dei due ko i grigiorossi avevano vinto 4-1 a Vicenza e poi 2-0 con Benevento e Mantova. Il bilancio recente è di otto gol fatti e tre subiti.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo incontro risale al 17 agosto 2026, quando la Cremonese ha battuto la Sampdoria 2-0 in Coppa Italia. Nelle cinque sfide disponibili i grigiorossi hanno due vittorie, la Sampdoria nessuna e ci sono tre pareggi. Il conto dei gol è di sei reti per la Cremonese e tre per i blucerchiati.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|9
|3
|1
|30
|17
|+13
|30
V
S
D
V
D
|2
|13
|8
|3
|2
|23
|11
|+12
|27
D
V
V
D
V
|3
|14
|6
|6
|2
|22
|14
|+8
|24
V
S
D
D
D
|4
|13
|6
|4
|3
|21
|12
|+9
|22
V
V
D
V
D
|5
|14
|5
|7
|2
|20
|16
|+4
|22
D
V
V
V
D
|6
|13
|6
|4
|3
|19
|15
|+4
|22
V
S
D
D
S
|7
|13
|5
|5
|3
|22
|18
|+4
|20
D
V
D
S
D
|8
|13
|5
|4
|4
|21
|14
|+7
|19
V
S
D
S
D
|9
|14
|6
|1
|7
|14
|15
|-1
|19
V
V
V
S
S
|10
|13
|4
|6
|3
|15
|16
|-1
|18
S
V
D
D
S
|11
|14
|4
|5
|5
|22
|19
|+3
|17
D
S
S
D
V
|12
|13
|5
|2
|6
|16
|20
|-4
|17
V
V
V
V
S
|13
|13
|4
|4
|5
|14
|16
|-2
|16
S
D
D
D
V
|14
|13
|4
|3
|6
|14
|14
|0
|15
S
S
V
V
V
|15
|14
|3
|4
|7
|13
|18
|-5
|13
S
V
S
S
S
|16
|14
|4
|4
|6
|14
|19
|-5
|12
S
S
S
V
D
|17
|13
|3
|3
|7
|17
|25
|-8
|12
V
V
S
D
D
|18
|13
|3
|3
|7
|10
|24
|-14
|12
S
D
S
D
S
|19
|14
|2
|5
|7
|17
|28
|-11
|11
D
S
D
S
S
|20
|14
|2
|4
|8
|14
|27
|-13
|10
D
S
S
D
D
In classifica di Serie B la Sampdoria occupa il decimo posto, mentre la Cremonese è quattordicesima.