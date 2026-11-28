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Serie B - Game Week 14 29 nov 2026 - 13:30 Stadio Citta di Arezzo

L'Arezzo ospita il Pisa allo Stadio Città di Arezzo in una gara della Serie B. Due squadre che arrivano dal turno infrasettimanale con un pareggio o una sconfitta e cercano punti in direzioni diverse.

L'Arezzo di Cristian Bucchi vive un periodo complicato. I toscani occupano il diciottesimo posto e nelle ultime cinque giornate non hanno ancora vinto.

L'ultima uscita è stata la sconfitta per 3-0 sul campo del Mantova, arrivata dopo l'1-1 con il Padova. Il punto contro i veneti aveva interrotto una serie di sconfitte, ma il passo indietro è stato netto.

Il Pisa di Paolo Bianco è settimo e fatica a trovare continuità. Contro il Modena è arrivato un altro pareggio, l'1-1, dopo il successo per 1-0 a Empoli.

I nerazzurri hanno chiuso tre delle ultime cinque gare in parità, tra cui il 3-3 con il Palermo e il 2-2 con il Sudtirol. Un rendimento che lascia la squadra in zona playoff senza permetterle di accelerare.

Per l'Arezzo è l'occasione di fermare la caduta davanti al proprio pubblico. Il Pisa vuole invece sfruttare un avversario in difficoltà per dare un senso alla classifica. Ecco dove vedere la partita.

Notizie sulle squadre

Per l'Arezzo, l'allenatore Cristian Bucchi non ha ancora comunicato la probabile formazione e al momento non risultano infortuni né squalifiche.

Lo stesso vale per il Pisa di Paolo Bianco: nessuna formazione annunciata e nessuna indisponibilità segnalata. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Arezzo ha raccolto zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultimo risultato è lo 0-3 sul campo del Mantova, preceduto dall'1-1 con il Padova. Nello stesso periodo ci sono stati anche lo 0-0 con l'Ascoli e l'1-0 per la Juve Stabia. In cinque gare la squadra ha segnato due gol e ne ha subiti sette.

Il Pisa ha una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'ultima gara è l'1-1 con il Modena, dopo il successo per 1-0 a Empoli e il 2-2 con il Sudtirol. Il bilancio complessivo è di sette gol segnati e otto subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente è Pisa-Arezzo 1-0, giocato il 2 giugno 2019 in Serie C. Nelle cinque sfide disponibili il Pisa ha vinto due volte, l'Arezzo altrettante, e c'è stato un pareggio. Anche i gol sono in equilibrio: quattro per parte.

Classifica

In Serie B l'Arezzo occupa il diciottesimo posto in classifica, mentre il Pisa è settimo.