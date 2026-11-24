Pisa-Modena sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming su DAZN Italia e LaB Channel. Qui sotto trovi i canali disponibili per guardare la partita.

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie B - Game Week 13 25 nov 2026 - 14:00 Stadio Romeo Anconetani

Il Pisa ospita il Modena allo Stadio Romeo Anconetani in una sfida di Serie B tra due squadre che guardano la zona alta della classifica.

I nerazzurri di Paolo Bianco arrivano dal successo per 1-0 sul campo dell'Empoli. Una vittoria che interrompe una striscia di tre pareggi e una sconfitta nelle quattro gare precedenti.

Il Pisa occupa il quinto posto, ma finora ha faticato a dare continuità ai risultati. Contro Palermo e Hellas Verona sono arrivati due pareggi, mentre l'Avellino ha vinto per 2-0.

Il Modena di Daniele Galloppa si presenta con numeri molto diversi. Gli emiliani sono secondi in classifica e hanno vinto quattro delle ultime cinque partite.

L'ultimo successo è il 2-0 sulla Juve Stabia, arrivato dopo i colpi esterni contro Virtus Entella e LR Vicenza. La difesa di Galloppa ha subito appena due gol in cinque gare.

Il Pisa dovrà quindi confermare la ritrovata solidità contro una delle formazioni più in forma del campionato. Ecco come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per il Pisa, l'allenatore Paolo Bianco non ha ancora reso note la probabile formazione, né eventuali indisponibili o squalificati. Anche in casa Modena, Daniele Galloppa non ha comunicato assenze o squalifiche, e non è disponibile una formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno inseriti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Pisa ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultimo risultato è il successo per 1-0 sul campo dell'Empoli, preceduto dal 2-2 con il Sudtirol e dal ko per 2-0 contro l'Avellino. Nel mezzo ci sono stati anche il 3-3 con il Palermo e l'1-1 con l'Hellas Verona. In totale i nerazzurri hanno segnato sette gol e ne hanno subiti otto. Il Modena ha vinto quattro volte e pareggiato una, senza mai perdere. L'ultima gara è il 2-0 sulla Juve Stabia, dopo il 2-0 a Chiavari contro la Virtus Entella e il 3-0 al Cesena. Gli emiliani hanno firmato dieci reti e ne hanno incassate due, con tre partite chiuse senza subire gol.

Precedenti

L'ultimo confronto è del 5 aprile 2025, in Serie B: Pisa-Modena finì 1-2. Nei cinque precedenti riportati il Modena ha vinto quattro volte e ha pareggiato una, mentre il Pisa non ha mai vinto. Gli emiliani hanno segnato otto gol, i toscani tre.

Classifica

In Serie B il Pisa occupa il quinto posto, mentre il Modena è secondo.