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Serie B - Game Week 13 24 nov 2026 - 14:00 Stadio Renzo Barbera

Il Palermo ospita il Sudtirol allo Stadio Renzo Barbera in una gara di Serie B. I rosanero giocano davanti al proprio pubblico da capolista del campionato.

La squadra di Filippo Inzaghi arriva però da uno stop. Contro il Catanzaro è maturata una sconfitta per 3-1, che interrompe una striscia di quattro partite senza ko.

Prima di quel risultato il Palermo aveva pareggiato 1-1 con l'Ascoli e battuto 3-1 il Vicenza. Era arrivato anche un 3-3 con il Pisa, segno di un attacco produttivo ma di una difesa che concede spazi.

Il Sudtirol di Davide Possanzini si presenta con un morale diverso. Nell'ultimo turno ha superato 1-0 la Cremonese, un successo che mancava da tempo.

Per gli altoatesini il campionato è stato finora fatto di molti pareggi: tre nelle ultime cinque, compreso il 2-2 con il Pisa. Al Barbera servirà un'altra prova di compattezza per portare via punti.

Qui sotto trovi canale TV, diretta streaming e le informazioni utili per seguire la sfida.

Notizie sulle squadre

Il Palermo è guidato da Filippo Inzaghi, che al momento non ha comunicato la probabile formazione. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali.

Anche per il Sudtirol di Davide Possanzini non sono state diffuse formazione probabile, indisponibili o squalificati. Gli aggiornamenti verranno inseriti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Palermo ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultima gara è stata il ko per 3-1 contro il Catanzaro, arrivato dopo il 3-1 al Vicenza e il 2-1 alla Carrarese. In totale i rosanero hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti 9.

Il Sudtirol ha una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nello stesso arco di tempo. Nell'ultimo turno ha battuto 1-0 la Cremonese, mentre il passo falso è il 2-0 subito dal Padova. Gli altoatesini hanno segnato 5 reti e ne hanno incassate 6, con tre pareggi fra cui un 2-2 con il Pisa.

Precedenti

L'ultimo confronto in Serie B risale al 21 febbraio 2026 e ha visto il Palermo vincere 3-0 in casa. Nelle cinque sfide più recenti i rosanero hanno conquistato quattro vittorie, contro una sola del Sudtirol, arrivata per 2-1 al Barbera nel maggio 2025. Il bilancio dei gol è di 10 a 3 per il Palermo.

Classifica

In Serie B il Palermo è primo e cerca di difendere la vetta dopo il ko con il Catanzaro. Il Sudtirol è settimo e con un risultato positivo potrebbe avvicinarsi alla zona alta della classifica.