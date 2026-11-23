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Il Palermo ospita il Sudtirol allo Stadio Renzo Barbera in una gara di Serie B. I rosanero giocano davanti al proprio pubblico da capolista del campionato.
La squadra di Filippo Inzaghi arriva però da uno stop. Contro il Catanzaro è maturata una sconfitta per 3-1, che interrompe una striscia di quattro partite senza ko.
Prima di quel risultato il Palermo aveva pareggiato 1-1 con l'Ascoli e battuto 3-1 il Vicenza. Era arrivato anche un 3-3 con il Pisa, segno di un attacco produttivo ma di una difesa che concede spazi.
Il Sudtirol di Davide Possanzini si presenta con un morale diverso. Nell'ultimo turno ha superato 1-0 la Cremonese, un successo che mancava da tempo.
Per gli altoatesini il campionato è stato finora fatto di molti pareggi: tre nelle ultime cinque, compreso il 2-2 con il Pisa. Al Barbera servirà un'altra prova di compattezza per portare via punti.
Qui sotto trovi canale TV, diretta streaming e le informazioni utili per seguire la sfida.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Palermo - Sudtirol
Allenatore
- F. Inzaghi
Il Palermo è guidato da Filippo Inzaghi, che al momento non ha comunicato la probabile formazione. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali.
Anche per il Sudtirol di Davide Possanzini non sono state diffuse formazione probabile, indisponibili o squalificati. Gli aggiornamenti verranno inseriti a ridosso del calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Palermo ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultima gara è stata il ko per 3-1 contro il Catanzaro, arrivato dopo il 3-1 al Vicenza e il 2-1 alla Carrarese. In totale i rosanero hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti 9.
Il Sudtirol ha una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nello stesso arco di tempo. Nell'ultimo turno ha battuto 1-0 la Cremonese, mentre il passo falso è il 2-0 subito dal Padova. Gli altoatesini hanno segnato 5 reti e ne hanno incassate 6, con tre pareggi fra cui un 2-2 con il Pisa.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo confronto in Serie B risale al 21 febbraio 2026 e ha visto il Palermo vincere 3-0 in casa. Nelle cinque sfide più recenti i rosanero hanno conquistato quattro vittorie, contro una sola del Sudtirol, arrivata per 2-1 al Barbera nel maggio 2025. Il bilancio dei gol è di 10 a 3 per il Palermo.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|8
|3
|1
|26
|16
|+10
|27
S
D
V
D
V
|2
|12
|8
|2
|2
|22
|10
|+12
|26
V
V
D
V
V
|3
|12
|5
|6
|1
|19
|9
|+10
|21
D
D
D
V
V
|4
|12
|5
|4
|3
|20
|12
|+8
|19
V
D
V
D
S
|5
|12
|5
|4
|3
|21
|17
|+4
|19
V
D
S
D
D
|6
|12
|5
|4
|3
|16
|15
|+1
|19
S
D
D
S
V
|7
|12
|4
|6
|2
|14
|12
|+2
|18
V
D
D
S
D
|8
|12
|4
|6
|2
|14
|14
|0
|18
V
V
D
V
S
|9
|12
|4
|4
|4
|19
|15
|+4
|16
S
D
V
V
D
|10
|12
|4
|4
|4
|16
|14
|+2
|16
S
D
S
D
V
|11
|12
|4
|4
|4
|13
|14
|-1
|16
D
D
D
V
V
|12
|12
|4
|3
|5
|14
|13
|+1
|15
S
V
V
V
S
|13
|12
|4
|2
|6
|14
|19
|-5
|14
V
V
V
S
D
|14
|12
|4
|1
|7
|10
|14
|-4
|13
V
S
S
V
S
|15
|12
|4
|4
|4
|12
|13
|-1
|12
S
V
D
S
V
|16
|12
|3
|3
|6
|10
|21
|-11
|12
D
S
D
S
S
|17
|12
|2
|4
|6
|11
|15
|-4
|10
S
S
S
D
S
|18
|12
|2
|4
|6
|16
|26
|-10
|10
D
S
S
S
V
|19
|12
|2
|3
|7
|12
|20
|-8
|9
S
D
D
S
S
|20
|12
|2
|3
|7
|14
|24
|-10
|9
V
S
D
D
S
In Serie B il Palermo è primo e cerca di difendere la vetta dopo il ko con il Catanzaro. Il Sudtirol è settimo e con un risultato positivo potrebbe avvicinarsi alla zona alta della classifica.