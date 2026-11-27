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Serie B - Game Week 14 28 nov 2026 - 13:30 Stadio Renzo Barbera

Il Palermo ospita il Benevento allo Stadio Renzo Barbera in una gara del campionato di Serie B. I rosanero giocano davanti al proprio pubblico da capolista.

La squadra di Filippo Inzaghi arriva da due risultati opposti nell'ultima settimana. Contro il Catanzaro è maturata una sconfitta per 3-1, poi è arrivato il 4-1 al Sudtirol.

Il Palermo ha un attacco che produce: 12 gol nelle ultime cinque gare. La difesa ne ha però concessi 9 nello stesso periodo.

Il Benevento di Antonio Floro Flores si presenta con un percorso più irregolare. Il 3-1 subito dalla Sampdoria è stato seguito da un netto 5-0 all'Empoli.

I sanniti sono ottavi e hanno una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. Il successo contro l'Empoli ha riportato fiducia dopo una serie di risultati poco brillanti.

Ecco come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Il Palermo è guidato da Filippo Inzaghi, che non ha ancora comunicato la probabile formazione. Non risultano infortunati né squalificati.

Stessa situazione per il Benevento di Antonio Floro Flores: nessuna formazione probabile, nessun indisponibile e nessuno squalificato segnalato. Gli aggiornamenti saranno inseriti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Palermo ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultima gara è il 4-1 al Sudtirol, arrivato dopo il 3-1 incassato dal Catanzaro. In precedenza i rosanero avevano pareggiato 1-1 con l'Ascoli, battuto 3-1 il Vicenza e pareggiato 3-3 con il Pisa. Il bilancio complessivo è di 12 gol segnati e 9 subiti.

Il Benevento ha una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell'ultimo turno ha battuto l'Empoli 5-0, dopo il 3-1 subito dalla Sampdoria. Il 2-0 interno contro la Cremonese è l'altra sconfitta, mentre i pareggi sono arrivati con Avellino e Catanzaro, entrambi per 1-1. I campani hanno segnato 8 reti e ne hanno incassate 7.

Precedenti

L'ultimo confronto tra le due squadre è il pareggio per 1-1 del 22 aprile 2023 a Palermo, in Serie B. Nelle quattro sfide disponibili il Palermo ha vinto due volte e ha pareggiato due volte, senza sconfitte. I rosanero hanno segnato 4 gol contro i 2 del Benevento.

Classifica

In Serie B il Palermo occupa la prima posizione, mentre il Benevento è ottavo.