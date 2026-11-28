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Serie B - Game Week 14 29 nov 2026 - 09:00 Stadio Alberto Braglia

Il Modena riceve il Padova allo Stadio Alberto Braglia in una partita del campionato di Serie B. Una sfida tra la seconda forza del torneo e una squadra che cerca continuità a metà classifica.

I canarini di Daniele Galloppa hanno costruito la loro posizione con un rendimento molto solido. Nelle ultime cinque gare hanno conquistato tre vittorie e due pareggi, senza mai perdere.

L'ultimo turno ha portato l'1-1 sul campo del Pisa. Un punto che arriva dopo il 2-0 alla Juve Stabia e il successo per 2-0 a Chiavari contro la Virtus Entella.

Il Padova di Antonio Nicola Calabrò vive un momento meno lineare. Gli ospiti hanno pareggiato tre delle ultime cinque partite e hanno interrotto la serie positiva con la sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria.

I veneti hanno comunque mostrato carattere nelle settimane precedenti, con l'1-1 sul campo dell'Arezzo e il successo per 2-0 sul Sudtirol. Il problema resta la difficoltà a trasformare l'equilibrio in vittorie.

Il Braglia sarà quindi un banco di prova severo per la squadra di Calabrò. Ecco come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Nel Modena, Daniele Galloppa non ha ancora comunicato la probabile formazione e al momento non risultano infortuni né squalifiche. Per il Padova la situazione è identica: Antonio Nicola Calabrò non ha reso nota la formazione e non ci sono segnalazioni su assenti. Gli aggiornamenti sulle rose arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Modena ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Serie B, senza sconfitte. L'ultimo risultato è l'1-1 sul campo del Pisa. Prima ci sono stati il 2-0 alla Juve Stabia e il 2-0 in casa della Virtus Entella, due gare chiuse senza subire gol. Gli emiliani hanno segnato otto reti e ne hanno incassate tre. Il Padova ha una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nello stesso arco di tempo. L'ultima gara è il 2-1 subito dalla Sampdoria, preceduto dall'1-1 con l'Arezzo e dal 2-2 con l'Empoli. I biancoscudati hanno realizzato sette gol e ne hanno concessi sei.

Precedenti

L'ultimo precedente è del 28 febbraio 2026: in Serie B il Padova ha vinto 2-1 sul campo del Modena. Anche all'andata, l'11 gennaio 2026, i veneti si erano imposti per 2-0. Nei cinque confronti disponibili il Modena ha vinto tre volte e il Padova due, con sei reti segnate dagli emiliani contro le quattro dei veneti.

Classifica

In Serie B il Modena occupa il secondo posto in classifica, mentre il Padova è dodicesimo.