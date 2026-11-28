Modena-Padova sarà trasmessa da DAZN Italia e da LaB Channel. Qui sotto trovi le opzioni per guardare la partita in diretta TV e in live streaming sulle piattaforme ufficiali.
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Il Modena riceve il Padova allo Stadio Alberto Braglia in una partita del campionato di Serie B. Una sfida tra la seconda forza del torneo e una squadra che cerca continuità a metà classifica.
I canarini di Daniele Galloppa hanno costruito la loro posizione con un rendimento molto solido. Nelle ultime cinque gare hanno conquistato tre vittorie e due pareggi, senza mai perdere.
L'ultimo turno ha portato l'1-1 sul campo del Pisa. Un punto che arriva dopo il 2-0 alla Juve Stabia e il successo per 2-0 a Chiavari contro la Virtus Entella.
Il Padova di Antonio Nicola Calabrò vive un momento meno lineare. Gli ospiti hanno pareggiato tre delle ultime cinque partite e hanno interrotto la serie positiva con la sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria.
I veneti hanno comunque mostrato carattere nelle settimane precedenti, con l'1-1 sul campo dell'Arezzo e il successo per 2-0 sul Sudtirol. Il problema resta la difficoltà a trasformare l'equilibrio in vittorie.
Il Braglia sarà quindi un banco di prova severo per la squadra di Calabrò. Ecco come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Modena - Calcio Padova
Allenatore
- D. Galloppa
Nel Modena, Daniele Galloppa non ha ancora comunicato la probabile formazione e al momento non risultano infortuni né squalifiche. Per il Padova la situazione è identica: Antonio Nicola Calabrò non ha reso nota la formazione e non ci sono segnalazioni su assenti. Gli aggiornamenti sulle rose arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Modena ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Serie B, senza sconfitte. L'ultimo risultato è l'1-1 sul campo del Pisa. Prima ci sono stati il 2-0 alla Juve Stabia e il 2-0 in casa della Virtus Entella, due gare chiuse senza subire gol. Gli emiliani hanno segnato otto reti e ne hanno incassate tre. Il Padova ha una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nello stesso arco di tempo. L'ultima gara è il 2-1 subito dalla Sampdoria, preceduto dall'1-1 con l'Arezzo e dal 2-2 con l'Empoli. I biancoscudati hanno realizzato sette gol e ne hanno concessi sei.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente è del 28 febbraio 2026: in Serie B il Padova ha vinto 2-1 sul campo del Modena. Anche all'andata, l'11 gennaio 2026, i veneti si erano imposti per 2-0. Nei cinque confronti disponibili il Modena ha vinto tre volte e il Padova due, con sei reti segnate dagli emiliani contro le quattro dei veneti.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|9
|3
|1
|30
|17
|+13
|30
V
S
D
V
D
|2
|13
|8
|3
|2
|23
|11
|+12
|27
D
V
V
D
V
|3
|14
|6
|6
|2
|22
|14
|+8
|24
V
S
D
D
D
|4
|13
|6
|4
|3
|21
|12
|+9
|22
V
V
D
V
D
|5
|13
|6
|4
|3
|19
|15
|+4
|22
V
S
D
D
S
|6
|14
|5
|7
|2
|19
|15
|+4
|22
D
V
V
V
D
|7
|13
|5
|5
|3
|22
|18
|+4
|20
D
V
D
S
D
|8
|13
|5
|4
|4
|21
|14
|+7
|19
V
S
D
S
D
|9
|14
|6
|1
|7
|14
|15
|-1
|19
V
V
V
S
S
|10
|13
|4
|6
|3
|15
|16
|-1
|18
S
V
D
D
S
|11
|14
|4
|5
|5
|22
|19
|+3
|17
D
S
S
D
V
|12
|13
|5
|2
|6
|16
|20
|-4
|17
V
V
V
V
S
|13
|13
|4
|4
|5
|14
|16
|-2
|16
S
D
D
D
V
|14
|13
|4
|3
|6
|14
|14
|0
|15
S
S
V
V
V
|15
|14
|3
|4
|7
|13
|18
|-5
|13
S
V
S
S
S
|16
|14
|4
|4
|6
|14
|19
|-5
|12
S
S
S
V
D
|17
|13
|3
|3
|7
|17
|25
|-8
|12
V
V
S
D
D
|18
|13
|3
|3
|7
|10
|24
|-14
|12
S
D
S
D
S
|19
|14
|2
|5
|7
|16
|27
|-11
|11
D
S
D
S
S
|20
|14
|2
|4
|8
|14
|27
|-13
|10
D
S
S
D
D
In Serie B il Modena occupa il secondo posto in classifica, mentre il Padova è dodicesimo.