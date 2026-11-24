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Serie B - Game Week 13 25 nov 2026 - 14:00 Stadio Danilo Martelli

Il Mantova ospita l'Arezzo allo Stadio Danilo Martelli in una gara di Serie B che mette di fronte due squadre reduci da risultati diversi. I lombardi occupano la sesta posizione, i toscani la sedicesima.

Il Mantova di Francesco Modesto arriva all'appuntamento dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Avellino, maturata il 22 novembre. Un passo indietro pesante per una squadra che nelle ultime cinque giornate ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Prima del ko di Avellino, i virgiliani avevano fermato l'Hellas Verona sullo 0-0 e il Modena sull'1-1. Resta il dato di una difesa che ha incassato sette gol nelle ultime cinque uscite.

L'Arezzo di Cristian Bucchi ha chiuso lo stesso turno con un pareggio per 1-1 contro il Padova. Il punto mette fine a una serie negativa, ma la squadra toscana non vince da almeno cinque partite.

Gli ospiti hanno perso 1-0 contro la Juve Stabia, pareggiato 0-0 con l'Ascoli e perso 0-3 a Benevento. Per Bucchi c'è bisogno di continuità per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.

Per il Mantova è l'occasione di rialzarsi davanti al proprio pubblico, per l'Arezzo di confermare il segnale arrivato col Padova. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Notizie sulle squadre

Il Mantova di Francesco Modesto non ha comunicato la probabile formazione, e al momento non risultano infortunati né squalificati. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Lo stesso vale per l'Arezzo di Cristian Bucchi: nessuna formazione annunciata e nessuna indisponibilità segnalata. Le notizie sulle squadre saranno aggiunte più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Mantova ha una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultimo risultato è il 4-1 subito contro l'Avellino il 22 novembre. In precedenza i lombardi avevano pareggiato 0-0 con l'Hellas Verona e 1-1 con il Modena, perso 0-2 contro la Cremonese e vinto 0-1 a Chiavari contro la Virtus Entella. In cinque gare il Mantova ha segnato tre gol e ne ha subiti sette, con due partite chiuse senza reti al passivo.

L'Arezzo non ha vittorie, con due pareggi e tre sconfitte nello stesso periodo. L'ultima gara è l'1-1 contro il Padova del 22 novembre. Prima c'erano stati l'1-0 per la Juve Stabia, lo 0-0 con l'Ascoli, il 2-1 della Carrarese e lo 0-3 contro il Benevento. Gli amaranto hanno segnato due gol e ne hanno incassati sette.

Precedenti

L'ultimo precedente è Arezzo-Mantova 1-1, giocato il 3 marzo 2021 in Serie C. Nelle cinque sfide disponibili l'Arezzo ha vinto due volte, il Mantova una e ci sono stati due pareggi. I gol sono equamente divisi: quattro per parte.

Classifica

In Serie B il Mantova occupa il sesto posto, mentre l'Arezzo è sedicesimo.