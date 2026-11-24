Mantova-Arezzo sarà trasmessa in diretta su DAZN Italia e LaB Channel. Qui sotto trovi le opzioni per seguire la partita sia in TV sia in live streaming: scegli la piattaforma e guarda in diretta.
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Il Mantova ospita l'Arezzo allo Stadio Danilo Martelli in una gara di Serie B che mette di fronte due squadre reduci da risultati diversi. I lombardi occupano la sesta posizione, i toscani la sedicesima.
Il Mantova di Francesco Modesto arriva all'appuntamento dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Avellino, maturata il 22 novembre. Un passo indietro pesante per una squadra che nelle ultime cinque giornate ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte.
Prima del ko di Avellino, i virgiliani avevano fermato l'Hellas Verona sullo 0-0 e il Modena sull'1-1. Resta il dato di una difesa che ha incassato sette gol nelle ultime cinque uscite.
L'Arezzo di Cristian Bucchi ha chiuso lo stesso turno con un pareggio per 1-1 contro il Padova. Il punto mette fine a una serie negativa, ma la squadra toscana non vince da almeno cinque partite.
Gli ospiti hanno perso 1-0 contro la Juve Stabia, pareggiato 0-0 con l'Ascoli e perso 0-3 a Benevento. Per Bucchi c'è bisogno di continuità per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.
Per il Mantova è l'occasione di rialzarsi davanti al proprio pubblico, per l'Arezzo di confermare il segnale arrivato col Padova. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in diretta streaming.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Mantova - S.S. Arezzo
Allenatore
- F. Modesto
Il Mantova di Francesco Modesto non ha comunicato la probabile formazione, e al momento non risultano infortunati né squalificati. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.
Lo stesso vale per l'Arezzo di Cristian Bucchi: nessuna formazione annunciata e nessuna indisponibilità segnalata. Le notizie sulle squadre saranno aggiunte più vicino al fischio d'inizio.
Stato di forma
Il Mantova ha una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultimo risultato è il 4-1 subito contro l'Avellino il 22 novembre. In precedenza i lombardi avevano pareggiato 0-0 con l'Hellas Verona e 1-1 con il Modena, perso 0-2 contro la Cremonese e vinto 0-1 a Chiavari contro la Virtus Entella. In cinque gare il Mantova ha segnato tre gol e ne ha subiti sette, con due partite chiuse senza reti al passivo.
L'Arezzo non ha vittorie, con due pareggi e tre sconfitte nello stesso periodo. L'ultima gara è l'1-1 contro il Padova del 22 novembre. Prima c'erano stati l'1-0 per la Juve Stabia, lo 0-0 con l'Ascoli, il 2-1 della Carrarese e lo 0-3 contro il Benevento. Gli amaranto hanno segnato due gol e ne hanno incassati sette.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente è Arezzo-Mantova 1-1, giocato il 3 marzo 2021 in Serie C. Nelle cinque sfide disponibili l'Arezzo ha vinto due volte, il Mantova una e ci sono stati due pareggi. I gol sono equamente divisi: quattro per parte.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|9
|3
|1
|30
|17
|+13
|30
V
S
D
V
D
|2
|12
|8
|2
|2
|22
|10
|+12
|26
V
V
D
V
V
|3
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|+6
|21
S
D
D
D
V
|4
|13
|5
|6
|2
|18
|14
|+4
|21
V
V
V
D
V
|5
|12
|5
|4
|3
|20
|12
|+8
|19
V
D
V
D
S
|6
|13
|5
|4
|4
|21
|14
|+7
|19
V
S
D
S
D
|7
|12
|5
|4
|3
|21
|17
|+4
|19
V
D
S
D
D
|8
|12
|5
|4
|3
|16
|15
|+1
|19
S
D
D
S
V
|9
|13
|4
|6
|3
|15
|16
|-1
|18
S
V
D
D
S
|10
|13
|4
|4
|5
|20
|17
|+3
|16
S
S
D
V
V
|11
|12
|4
|4
|4
|13
|14
|-1
|16
D
D
D
V
V
|12
|13
|5
|1
|7
|11
|14
|-3
|16
V
V
S
S
V
|13
|12
|4
|3
|5
|14
|13
|+1
|15
S
V
V
V
S
|14
|12
|4
|2
|6
|14
|19
|-5
|14
V
V
V
S
D
|15
|13
|3
|4
|6
|13
|16
|-3
|13
V
S
S
S
D
|16
|13
|4
|4
|5
|13
|16
|-3
|12
S
S
V
D
S
|17
|13
|3
|3
|7
|17
|25
|-8
|12
V
V
S
D
D
|18
|12
|3
|3
|6
|10
|21
|-11
|12
D
S
D
S
S
|19
|13
|2
|4
|7
|16
|27
|-11
|10
S
D
S
S
S
|20
|13
|2
|3
|8
|12
|25
|-13
|9
S
S
D
D
S
In Serie B il Mantova occupa il sesto posto, mentre l'Arezzo è sedicesimo.