Vicenza-Cesena sarà trasmessa in diretta su DAZN Italia e su LaB Channel. Qui sotto trovi le opzioni per la diretta TV e lo streaming: scegli il servizio e guarda la partita live.
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Lo Stadio Romeo Menti di Vicenza ospita Vicenza-Cesena, gara del campionato di Serie B tra due squadre che arrivano da momenti opposti.
Il Vicenza di Fabio Gallo vive una fase molto delicata. I biancorossi sono diciannovesimi e hanno perso quattro delle ultime cinque partite, compresa l'ultima, lo 0-1 contro la Carrarese.
Il 2-2 con l'Ascoli, arrivato pochi giorni prima, resta l'unico risultato utile del periodo. La difesa è il problema più evidente: 12 gol subiti in cinque gare.
Il Cesena di Alessandro Diamanti si presenta invece in piena fiducia. I romagnoli sono sesti e non perdono da cinque turni.
L'ultimo successo è il 5-1 sull'Ascoli, arrivato dopo il 2-0 sul campo del Verona. Il Cesena ha vinto quattro delle ultime cinque partite e segnato 11 gol.
Per il Vicenza è l'occasione di fermare la serie negativa davanti al proprio pubblico. Il Cesena cerca di confermare il buon momento anche in trasferta.
Ecco tutte le informazioni su canale TV e diretta streaming per seguire la partita.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni LR Vicenza - Cesena
Allenatore
- F. Gallo
Nel Vicenza Fabio Gallo non ha ancora indicato la probabile formazione e al momento non risultano infortunati o squalificati. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.
Stesso quadro in casa Cesena: Alessandro Diamanti non ha comunicato la formazione e non sono segnalate assenze. Nuove informazioni saranno aggiunte più vicino alla gara.
Stato di forma
Il Vicenza ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, senza vittorie. L'ultima uscita è lo 0-1 contro la Carrarese, preceduto dal 2-2 con l'Ascoli e dall'1-4 subito dalla Cremonese. Il bilancio complessivo è di 5 gol segnati e 12 subiti.
Il Cesena ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, senza sconfitte, con 11 gol fatti e 3 subiti. L'ultimo risultato è il 5-1 all'Ascoli, dopo il 2-0 a Verona e l'1-0 al Catanzaro. Il Cesena ha tenuto la porta inviolata in due occasioni, mentre l'unico pareggio è l'1-1 con il Sudtirol.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente è Cesena-Vicenza 0-0 del 31 maggio 2023, in Serie C. Nei quattro incontri disponibili il Vicenza ha vinto due volte, il Cesena mai e ci sono stati due pareggi. Il bilancio gol è di 5-2 per i biancorossi.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|9
|3
|1
|30
|17
|+13
|30
V
S
D
V
D
|2
|13
|8
|3
|2
|23
|11
|+12
|27
D
V
V
D
V
|3
|13
|6
|4
|3
|21
|12
|+9
|22
V
V
D
V
D
|4
|13
|6
|4
|3
|19
|15
|+4
|22
V
S
D
D
S
|5
|13
|5
|6
|2
|20
|14
|+6
|21
S
D
D
D
V
|6
|13
|5
|6
|2
|19
|15
|+4
|21
V
V
V
D
V
|7
|13
|5
|5
|3
|22
|18
|+4
|20
D
V
D
S
D
|8
|13
|5
|4
|4
|21
|14
|+7
|19
V
S
D
S
D
|9
|13
|4
|6
|3
|15
|16
|-1
|18
S
V
D
D
S
|10
|13
|5
|2
|6
|16
|20
|-4
|17
V
V
V
V
S
|11
|13
|4
|4
|5
|20
|17
|+3
|16
S
S
D
V
V
|12
|13
|4
|4
|5
|14
|16
|-2
|16
S
D
D
D
V
|13
|13
|5
|1
|7
|11
|14
|-3
|16
V
V
S
S
V
|14
|13
|4
|3
|6
|14
|14
|0
|15
S
S
V
V
V
|15
|13
|3
|4
|6
|13
|16
|-3
|13
V
S
S
S
D
|16
|13
|4
|4
|5
|13
|16
|-3
|12
S
S
V
D
S
|17
|13
|3
|3
|7
|17
|25
|-8
|12
V
V
S
D
D
|18
|13
|3
|3
|7
|10
|24
|-14
|12
S
D
S
D
S
|19
|13
|2
|4
|7
|16
|27
|-11
|10
S
D
S
S
S
|20
|13
|2
|3
|8
|12
|25
|-13
|9
S
S
D
D
S
In classifica di Serie B il Vicenza occupa la 19ª posizione, mentre il Cesena è al 6° posto.