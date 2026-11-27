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Serie B - Game Week 14 28 nov 2026 - 11:15 Stadio Romeo Menti, Vicenza

Lo Stadio Romeo Menti di Vicenza ospita Vicenza-Cesena, gara del campionato di Serie B tra due squadre che arrivano da momenti opposti.

Il Vicenza di Fabio Gallo vive una fase molto delicata. I biancorossi sono diciannovesimi e hanno perso quattro delle ultime cinque partite, compresa l'ultima, lo 0-1 contro la Carrarese.

Il 2-2 con l'Ascoli, arrivato pochi giorni prima, resta l'unico risultato utile del periodo. La difesa è il problema più evidente: 12 gol subiti in cinque gare.

Il Cesena di Alessandro Diamanti si presenta invece in piena fiducia. I romagnoli sono sesti e non perdono da cinque turni.

L'ultimo successo è il 5-1 sull'Ascoli, arrivato dopo il 2-0 sul campo del Verona. Il Cesena ha vinto quattro delle ultime cinque partite e segnato 11 gol.

Per il Vicenza è l'occasione di fermare la serie negativa davanti al proprio pubblico. Il Cesena cerca di confermare il buon momento anche in trasferta.

Ecco tutte le informazioni su canale TV e diretta streaming per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Nel Vicenza Fabio Gallo non ha ancora indicato la probabile formazione e al momento non risultano infortunati o squalificati. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Stesso quadro in casa Cesena: Alessandro Diamanti non ha comunicato la formazione e non sono segnalate assenze. Nuove informazioni saranno aggiunte più vicino alla gara.

Stato di forma

Il Vicenza ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, senza vittorie. L'ultima uscita è lo 0-1 contro la Carrarese, preceduto dal 2-2 con l'Ascoli e dall'1-4 subito dalla Cremonese. Il bilancio complessivo è di 5 gol segnati e 12 subiti.

Il Cesena ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, senza sconfitte, con 11 gol fatti e 3 subiti. L'ultimo risultato è il 5-1 all'Ascoli, dopo il 2-0 a Verona e l'1-0 al Catanzaro. Il Cesena ha tenuto la porta inviolata in due occasioni, mentre l'unico pareggio è l'1-1 con il Sudtirol.

Precedenti

L'ultimo precedente è Cesena-Vicenza 0-0 del 31 maggio 2023, in Serie C. Nei quattro incontri disponibili il Vicenza ha vinto due volte, il Cesena mai e ci sono stati due pareggi. Il bilancio gol è di 5-2 per i biancorossi.

Classifica

In classifica di Serie B il Vicenza occupa la 19ª posizione, mentre il Cesena è al 6° posto.