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Serie B - Game Week 12 20 nov 2026 - 14:30 Stadio M. A. Bentegodi

Hellas Verona-Cesena sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta streaming e in TV.

Il Bentegodi di Verona ospita una sfida di Serie B tra l'Hellas Verona e il Cesena, due squadre che arrivano a questo appuntamento con obiettivi e momenti di forma ben distinti.

L'Hellas di Marco Baroni occupa la quinta posizione in classifica e punta a consolidare il proprio posto nella zona playoff. I gialloblù hanno costruito una base solida nelle ultime settimane, alternando vittorie convincenti a pareggi che hanno comunque tenuto il passo delle rivali.

Il Cesena di Alessandro Diamanti si presenta a Verona da dodicesimo in classifica, ma con un recente filotto di risultati positivi che ha ridato fiducia all'ambiente romagnolo. I bianconeri hanno mostrato carattere nelle ultime uscite, conquistando punti importanti contro avversarie dirette.

Baroni potrà contare sul fattore campo, con il Bentegodi che storicamente rappresenta un fortino difficile da espugnare per le squadre ospiti in Serie B. La spinta del pubblico veronese potrebbe fare la differenza in una partita equilibrata.

Diamanti, dal canto suo, ha saputo costruire una squadra compatta e difficile da battere, capace di strappare risultati anche lontano dalle mura amiche. Il Cesena arriva a questa trasferta con la consapevolezza di poter fare risultato.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'Hellas Verona, mister Marco Baroni non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni su infortuni o squalifiche; eventuali aggiornamenti saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

In casa Cesena, Alessandro Diamanti non ha ancora diramato la lista dei convocati né la probabile formazione. Anche in questo caso, notizie su indisponibili o squalificati verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

L'Hellas Verona arriva a questa partita con un ruolino di marcia di una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Mantova, mentre la vittoria più netta del periodo è il 3-0 rifilato alla Carrarese. Complessivamente i gialloblù hanno segnato sette gol e ne hanno subiti quattro in questo arco di tempo, con una difesa che ha tenuto bene la porta.

Il Cesena presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I bianconeri vengono da un successo per 1-0 contro il Catanzaro e hanno ottenuto un'importante vittoria esterna per 2-1 contro l'Empoli. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Modena, con un pesante 3-0. In totale il Cesena ha segnato cinque gol e ne ha incassati sei nel periodo considerato.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Coppa Italia Hellas Verona VER 1 Cesena CES 2 FIN 1 Gol segnati 2 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

Tra le due squadre esiste un solo precedente nel dataset disponibile: in Coppa Italia, il 10 agosto 2024, il Cesena si impose per 2-1 in casa dell'Hellas Verona. Non sono disponibili ulteriori incroci recenti tra le due formazioni.

Classifica

In classifica di Serie B, l'Hellas Verona occupa attualmente la quinta posizione, mentre il Cesena si trova al dodicesimo posto.