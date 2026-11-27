Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- VPN sicura e ultraveloce
- Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
- Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
- Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
- Indirizzo IP dedicato
- Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
- Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Empoli - Hellas Verona
Allenatore
- M. Andreoletti
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|9
|3
|1
|30
|17
|+13
|30
V
S
D
V
D
|2
|13
|8
|3
|2
|23
|11
|+12
|27
D
V
V
D
V
|3
|13
|6
|4
|3
|21
|12
|+9
|22
V
V
D
V
D
|4
|13
|6
|4
|3
|19
|15
|+4
|22
V
S
D
D
S
|5
|13
|5
|6
|2
|20
|14
|+6
|21
S
D
D
D
V
|6
|13
|5
|6
|2
|19
|15
|+4
|21
V
V
V
D
V
|7
|13
|5
|5
|3
|22
|18
|+4
|20
D
V
D
S
D
|8
|13
|5
|4
|4
|21
|14
|+7
|19
V
S
D
S
D
|9
|13
|4
|6
|3
|15
|16
|-1
|18
S
V
D
D
S
|10
|13
|5
|2
|6
|16
|20
|-4
|17
V
V
V
V
S
|11
|13
|4
|4
|5
|20
|17
|+3
|16
S
S
D
V
V
|12
|13
|4
|4
|5
|14
|16
|-2
|16
S
D
D
D
V
|13
|13
|5
|1
|7
|11
|14
|-3
|16
V
V
S
S
V
|14
|13
|4
|3
|6
|14
|14
|0
|15
S
S
V
V
V
|15
|13
|3
|4
|6
|13
|16
|-3
|13
V
S
S
S
D
|16
|13
|4
|4
|5
|13
|16
|-3
|12
S
S
V
D
S
|17
|13
|3
|3
|7
|17
|25
|-8
|12
V
V
S
D
D
|18
|13
|3
|3
|7
|10
|24
|-14
|12
S
D
S
D
S
|19
|13
|2
|4
|7
|16
|27
|-11
|10
S
D
S
S
S
|20
|13
|2
|3
|8
|12
|25
|-13
|9
S
S
D
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione