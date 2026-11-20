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Catanzaro-Palermo sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming e in TV.
Il Palermo capolista fa visita al Catanzaro allo Stadio Nicola Ceravolo in una sfida di Serie B che mette di fronte la prima e l'ultima della classifica. La posta in palio non potrebbe essere più alta per entrambe le squadre, sia pure per ragioni opposte.
Il Catanzaro di Michele Mignani attraversa un momento difficile. I calabresi hanno raccolto un solo punto nelle ultime due partite, subendo una pesante sconfitta per 6-1 contro l'Ascoli che ha lasciato il segno. La squadra fatica a trovare continuità e la pressione della zona retrocessione si fa sentire.
Dall'altra parte, il Palermo di Filippo Inzaghi arriva a questo appuntamento con il vento in poppa. I rosanero guidano la classifica di Serie B e nelle ultime cinque giornate hanno collezionato tre vittorie, dimostrando solidità e capacità realizzativa.
Inzaghi ha costruito una squadra concreta e difficile da battere. Il pareggio per 3-3 contro il Pisa e il successo esterno contro il Mantova raccontano di un gruppo che sa reagire e che non si ferma davanti alle avversità.
Lo Stadio Nicola Ceravolo sarà il teatro di un confronto tra due realtà agli antipodi della classifica. Per il Catanzaro è una partita da non fallire; per il Palermo, l'occasione di consolidare il primato.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Catanzaro - Palermo
Allenatore
- M. Mignani
Sul fronte del Catanzaro, mister Michele Mignani non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono al momento segnalati indisponibili ufficiali, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.
Anche per il Palermo, coach Filippo Inzaghi non ha reso nota la probabile formazione. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali comunicati. Eventuali novità verranno aggiornate nelle ore precedenti alla partita.
Stato di forma
Il Catanzaro ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, con un bilancio di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La sconfitta più recente è arrivata contro il Cesena (0-1), mentre il ko più pesante è stato il 6-1 subito in casa dell'Ascoli. I giallorossi hanno segnato 6 gol e ne hanno incassati 11 in questo periodo, evidenziando una fase difensiva in difficoltà.
Il Palermo ha invece registrato tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. I rosanero hanno pareggiato 1-1 con l'Ascoli nell'ultima giornata, dopo aver battuto il LR Vicenza per 3-1 nella partita precedente. La squadra di Inzaghi ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6 nel periodo considerato, mantenendo una buona media realizzativa.
Precedenti
Testa a testa
L'incontro più recente tra le due squadre risale al 20 maggio 2026, quando il Palermo ha battuto il Catanzaro per 2-0 in casa propria in Serie B. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Catanzaro ha vinto due volte, il Palermo due volte, con un pareggio. Il computo dei gol vede 7 reti realizzate dal Catanzaro e 8 dal Palermo in questi cinque precedenti.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|11
|8
|3
|0
|25
|13
|+12
|27
D
V
D
V
V
|2
|11
|7
|2
|2
|20
|10
|+10
|23
V
D
V
V
S
|3
|11
|5
|5
|1
|17
|7
|+10
|20
D
D
V
V
D
|4
|11
|5
|4
|2
|15
|11
|+4
|19
D
D
S
V
S
|5
|11
|4
|4
|3
|19
|13
|+6
|16
D
V
V
D
D
|6
|11
|4
|4
|3
|16
|11
|+5
|16
D
V
D
S
D
|7
|11
|4
|4
|3
|15
|11
|+4
|16
D
S
D
V
D
|8
|11
|4
|4
|3
|20
|17
|+3
|16
D
S
D
D
V
|9
|11
|4
|3
|4
|14
|12
|+2
|15
V
V
V
S
S
|10
|11
|3
|6
|2
|13
|12
|+1
|15
D
D
S
D
S
|11
|11
|4
|3
|4
|12
|13
|-1
|15
D
D
V
V
S
|12
|11
|3
|6
|2
|12
|14
|-2
|15
V
D
V
S
D
|13
|11
|4
|4
|3
|12
|11
|+1
|12
V
D
S
V
V
|14
|11
|3
|2
|6
|11
|18
|-7
|11
V
V
S
D
S
|15
|11
|3
|2
|6
|9
|20
|-11
|11
S
D
S
S
V
|16
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|-3
|10
S
S
D
S
V
|17
|11
|3
|1
|7
|9
|14
|-5
|10
S
S
V
S
V
|18
|11
|2
|3
|6
|12
|19
|-7
|9
D
D
S
S
D
|19
|11
|2
|3
|6
|14
|24
|-10
|9
S
S
S
V
D
|20
|11
|1
|3
|7
|11
|23
|-12
|6
S
D
D
S
D
In Serie B, il Palermo occupa la prima posizione in classifica, mentre il Catanzaro si trova al ventesimo posto.