Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie B - Game Week 12 21 nov 2026 - 11:15 Stadio Nicola Ceravolo

Catanzaro-Palermo sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming e in TV.

Il Palermo capolista fa visita al Catanzaro allo Stadio Nicola Ceravolo in una sfida di Serie B che mette di fronte la prima e l'ultima della classifica. La posta in palio non potrebbe essere più alta per entrambe le squadre, sia pure per ragioni opposte.

Il Catanzaro di Michele Mignani attraversa un momento difficile. I calabresi hanno raccolto un solo punto nelle ultime due partite, subendo una pesante sconfitta per 6-1 contro l'Ascoli che ha lasciato il segno. La squadra fatica a trovare continuità e la pressione della zona retrocessione si fa sentire.

Dall'altra parte, il Palermo di Filippo Inzaghi arriva a questo appuntamento con il vento in poppa. I rosanero guidano la classifica di Serie B e nelle ultime cinque giornate hanno collezionato tre vittorie, dimostrando solidità e capacità realizzativa.

Inzaghi ha costruito una squadra concreta e difficile da battere. Il pareggio per 3-3 contro il Pisa e il successo esterno contro il Mantova raccontano di un gruppo che sa reagire e che non si ferma davanti alle avversità.

Lo Stadio Nicola Ceravolo sarà il teatro di un confronto tra due realtà agli antipodi della classifica. Per il Catanzaro è una partita da non fallire; per il Palermo, l'occasione di consolidare il primato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Sul fronte del Catanzaro, mister Michele Mignani non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono al momento segnalati indisponibili ufficiali, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Palermo, coach Filippo Inzaghi non ha reso nota la probabile formazione. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali comunicati. Eventuali novità verranno aggiornate nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Catanzaro ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, con un bilancio di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La sconfitta più recente è arrivata contro il Cesena (0-1), mentre il ko più pesante è stato il 6-1 subito in casa dell'Ascoli. I giallorossi hanno segnato 6 gol e ne hanno incassati 11 in questo periodo, evidenziando una fase difensiva in difficoltà.

Il Palermo ha invece registrato tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. I rosanero hanno pareggiato 1-1 con l'Ascoli nell'ultima giornata, dopo aver battuto il LR Vicenza per 3-1 nella partita precedente. La squadra di Inzaghi ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6 nel periodo considerato, mantenendo una buona media realizzativa.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 20 maggio 2026, quando il Palermo ha battuto il Catanzaro per 2-0 in casa propria in Serie B. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Catanzaro ha vinto due volte, il Palermo due volte, con un pareggio. Il computo dei gol vede 7 reti realizzate dal Catanzaro e 8 dal Palermo in questi cinque precedenti.

Classifica

In Serie B, il Palermo occupa la prima posizione in classifica, mentre il Catanzaro si trova al ventesimo posto.