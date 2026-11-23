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Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Benevento - Empoli
Allenatore
- A. Floro Flores
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/3
Entrambe le squadre hanno segnato1/3
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|8
|3
|1
|26
|16
|+10
|27
S
D
V
D
V
|2
|12
|8
|2
|2
|22
|10
|+12
|26
V
V
D
V
V
|3
|12
|5
|6
|1
|19
|9
|+10
|21
D
D
D
V
V
|4
|12
|5
|4
|3
|20
|12
|+8
|19
V
D
V
D
S
|5
|12
|5
|4
|3
|21
|17
|+4
|19
V
D
S
D
D
|6
|12
|5
|4
|3
|16
|15
|+1
|19
S
D
D
S
V
|7
|12
|4
|6
|2
|14
|12
|+2
|18
V
D
D
S
D
|8
|12
|4
|6
|2
|14
|14
|0
|18
V
V
D
V
S
|9
|12
|4
|4
|4
|19
|15
|+4
|16
S
D
V
V
D
|10
|12
|4
|4
|4
|16
|14
|+2
|16
S
D
S
D
V
|11
|12
|4
|4
|4
|13
|14
|-1
|16
D
D
D
V
V
|12
|12
|4
|3
|5
|14
|13
|+1
|15
S
V
V
V
S
|13
|12
|4
|2
|6
|14
|19
|-5
|14
V
V
V
S
D
|14
|12
|4
|1
|7
|10
|14
|-4
|13
V
S
S
V
S
|15
|12
|4
|4
|4
|12
|13
|-1
|12
S
V
D
S
V
|16
|12
|3
|3
|6
|10
|21
|-11
|12
D
S
D
S
S
|17
|12
|2
|4
|6
|11
|15
|-4
|10
S
S
S
D
S
|18
|12
|2
|4
|6
|16
|26
|-10
|10
D
S
S
S
V
|19
|12
|2
|3
|7
|12
|20
|-8
|9
S
D
D
S
S
|20
|12
|2
|3
|7
|14
|24
|-10
|9
V
S
D
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione