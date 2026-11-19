Come seguire il Gran Premio di Las Vegas con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore di servizi VP affidabile, per esempio ExpressVPN , e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore di servizi VP affidabile, per esempio , e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server . Seleziona un server VPN nel Paese in cui la gara viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella delle emittenti internazionali qui sopra).

. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la gara viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella delle emittenti internazionali qui sopra). Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Accedi all'emittente ufficiale. Vai sul sito o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Registrati o accedi al servizio dell'emittente ufficiale per avere accesso completo e goderti la gara!

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Emittenti internazionali

La presentazione della gara

Kimi Antonelli arriva a Las Vegas da fresco campione del mondo piloti di Formula 1. A 20 anni è il più giovane campione nella storia di questo sport, nonché il primo pilota italiano a vincere il titolo dopo Alberto Ascari nel 1953.

Antonelli si è classificato terzo al Gran Premio di Città del Messico, conquistando così il titolo, e successivamente è arrivato secondo al Gran Premio di San Paolo, assicurando alla Mercedes, squadra per cui corre insieme al pilota britannico George Russell, il suo nono titolo mondiale costruttori, il primo dal 2021.

Con Antonelli che vanta un vantaggio incolmabile di 111 punti in testa alla classifica piloti e la Mercedes che ha un margine irraggiungibile di 142 punti in testa a quella costruttori, entrambi i titoli sono già assegnati. C'è però ancora molto in palio nelle tre gare che restano nel 2026.

Il pilota olandese Max Verstappen, il monegasco Charles Leclerc e i tre britannici Russell, Lewis Hamilton e Lando Norris si contendono il secondo e il terzo gradino del podio finale del campionato: appena 33 punti separano il secondo dal sesto posto nella classifica piloti.

La Ferrari, rappresentata da Hamilton e Leclerc, può assicurarsi il secondo posto nel mondiale costruttori a Las Vegas con un buon risultato. La squadra ha un vantaggio di 95 punti sulla Red Bull, terza.

È molto più serrata la lotta tra Red Bull e McLaren per il terzo posto nel mondiale costruttori. La Red Bull di Verstappen e Isack Hadjar ha 17 punti di vantaggio sulla McLaren di Norris e Oscar Piastri.