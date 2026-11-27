Come guardare il Gran Premio del Qatar con una VPN

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Emittenti internazionali

La gara: la situazione

Kimi Antonelli arriva al penultimo Gran Premio della stagione da più giovane campione del mondo piloti nella storia della Formula 1, ma nelle ultime due gare del campionato restano ancora molte questioni da decidere.

Il ventenne Antonelli, primo italiano a vincere il titolo piloti dopo Alberto Ascari nel 1953, ha un vantaggio incolmabile in testa alla classifica. La lotta per il secondo e il terzo posto nella classifica finale, però, è ancora aperta.

Dopo la vittoria a Las Vegas dello scorso fine settimana, il quattro volte campione del mondo piloti Max Verstappen è secondo in classifica con 37 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, terzo. Per assicurarsi il secondo posto finale prima dell'ultima gara della stagione, all'olandese servono almeno 12 punti in Qatar.

Il sette volte campione del mondo piloti Hamilton ha un margine esiguo su un gruppo di piloti in lotta per un posto sul podio. Il pilota della Ferrari precede di tre punti i connazionali George Russell e Lando Norris, mentre il monegasco Charles Leclerc è a 17 punti da Hamilton.

Tutti e tre i piloti britannici possono ancora chiudere la stagione al secondo o al terzo posto, mentre Leclerc conserva una piccola possibilità di conquistare l'ultimo posto sul podio della classifica finale.

La Mercedes di Antonelli e Russell si è già assicurata il suo nono titolo mondiale costruttori, mentre la Ferrari, rappresentata da Hamilton e Leclerc, ha ottenuto la certezza del secondo posto nella classifica costruttori a Las Vegas lo scorso fine settimana.

La lotta per il terzo posto nel mondiale costruttori sembra destinata a proseguire fino all'ultima gara della stagione, ad Abu Dhabi. La Red Bull di Verstappen e Isack Hadjar precede la McLaren di Norris e Oscar Piastri di soli nove punti.