Goal da Bordocampo - Ho visto Mbappé: un fenomeno spensierato

Tommaso Turci, bordocampista DAZN, disegna un ritratto di Kylian Mbappé: un ragazzo come tanti che ha realizzato il sogno di giocare a pallone.

Il Parco dei Principi è simile a un teatro: i tifosi ci vanno essenzialmente per vedere uno spettacolo. Non c’è possibilità che qualcosa vada storto, o meglio, esiste, ma è più probabile bucare una gomma dell’auto il giorno della partita sulla strada per Saint-Germain. I bambini delle scuole di Parigi sono sempre lì, nella tribuna di fianco alla curva di casa, lasciati liberi quasi fossero al parchetto: capita spesso di non avere tutti sottocchio.

Ho visto giocare Kylian Mbappé e un giorno racconterò di lui. Farò lo stesso con Messi, Cristiano Ronaldo e con tutti i campioni della mia infanzia. Ma penso che partirò da lui. Non c’entrano l’etica e i valori in campo: Kylian è un ragazzo come tanti. È solo una sfaccettatura emotiva, perché Mbappé ha realizzato il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a pallone.

“T'es le meilleur! T'es le meilleur!” Si sente da bordocampo. L’arbitro ferma il gioco. Due stewards inseguono un giovane tifoso con un buffo cappello da Babbo Natale al limite dell’area di rigore. Sei il migliore, firma il mio libro, ripete il bambino abbracciato al suo idolo. Kylian sorride e lo accompagna fuori dal campo mentre scrive la sua dedica.

Di lui ti fulmina la struttura fisica, ideale per saltare l’uomo: gambe potenti e tocco delicato, e quando ti punta sai sempre dove andrà, ma non lo prendi, e nemmeno ci vai vicino. Me l’ha detto nel post gara Arturo Calabresi, ex ora all’ : “Io contro uno così forte, non ci ho mai giocato!” Se la ride con Icardi e chiama Neymar per una gara di punizioni durante il riscaldamento, la sensazione è che non si stia preparando alla partita, ma solo divertendo. Totalmente inconsapevole che quel ghigno per i francesi si trasforma in ammirazione.

Quando sono tornato in Hotel in piena notte, sono passato davanti al Saint Denis, lo stadio della mio primo Mondiale. Lì mi sono venuti in mente la traversa di Di Biagio, il “di tanto così!” del Divin Codino, il bacio di Blanc sulla pelata di Barthez, e poi tante altre cose. Ho pensato al bimbo che sono stato e al mio sogno che era quello di tutti gli altri: essere il simbolo dell’italia del calcio, vincere la coppa del Mondo da protagonista. Quello che ha fatto Mbappé con la , ancora teenager. Anche io mi sono immedesimato in quel piccolo tifoso al Parc de Princes, avvinghiato al mio idolo, aggrappato al mio sogno.