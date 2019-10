Gironi Euro 2020: Italia nel Gruppo A, Russia nel B, Spagna nell'E

Il sorteggio per l'Europeo 2020 si svolgerà a fine novembre, ma tre squadre conoscono già il proprio raggruppamento.

Il sorteggio di è sempre più vicino, pronto a far assaporare realmente il torneo che prenderà il via la prossima estate. Una competizione in cui ci sarà anche l' dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale. Nonostante il sorteggio previsto, alcune Nazionali conoscono già il proprio gruppo.

Rispetto al passato, visto e considerando che l'Europeo si giocherà in diverse città europee, le Nazionali qualificate con un proprio stadio presente, giocheranno almeno due gare in casa. Tre, se una delle nazioni ospitanti non avrà in gara la propria rappresentativa. L'Italia avrà sicuramente due sfide all'Olimpico, con la terza vicinissima: l'Azerbaigian potrebbe qualificarsi ai playoff, ma dovranno succedere diversi risultati positivi

Nel gruppo B sarà presente sicuramente la , che giocherà due gare a San Pietroburgo e una terza sempre in casa solamente se la non strapperà il pass per l'Europeo: in tale raggruppamento l'altro stadio che ospiterà le gare sarà proprio quello di Copenaghen.

Con un rocambolesco finale, la è la sesta qualificata all'Europeo, ma a differenza di , e , potrà giocare in casa: al San Mames di Bilbao la Roja potrà giocare sicuramente due gare, tre se l' non riuscirà a qualificarsi.

Italia, Russia e Spagna dunque sono nel limbo: giocheranno due gare in casa, al massimo tre, nella fase a gironi. Azerbaigian in grande difficoltà e azzurri vicini all'en-plein all'Olimpico, mentre Danimarca e Irlanda stanno lottando con le unghie e con i denti per andare all'Europeo e provare ad avere i propri tifosi in tutte le sfide. Un en-plein che potrebbe significare tantissimo.

Delle altre nazioni ospitanti la dovrà vedersela con i playoff, vista l'impossibilità di approdare alla fase finale grazie alle qualificazioni, mentre Ungheria, , e sono in piena corsa per qualificarsi.

Di quest'ultime la Nazionale inglese e quella di Koeman, grazie ai risultati di , sono già sicure di avere una seconda possibilità con i playoff se dovesse fallire l'accesso all'Europeo attraverso le qualificazioni.

Ungheria e Olanda andrebbero nel gruppo C, Inghilterra e Scozia nel D, Germania e Ungheria nell'F. Le gare di novembre daranno maggiori informazioni in più, ma intanto l'Europeo si sta delineando sempre più.