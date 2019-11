Gimnasia, annunciato l'addio di Maradona: "Non è più il nostro tecnico"

Si chiude l’avventura di Diego Armando Maradona alla guida del Gimnasia. Era arrivato tra l’entusiasmo generale ad inizio settembre.

Quando ad inizio settembre il Gimnasia ha annunciato il suo arrivo in veste di allenatore, l’entusiasmo che si è scatenato a La Plata e più in generale nel mondo del calcio argentino è stato travolgente ma oggi, a poco più di due mesi dall’inizio di quella parentesi, l’avventura di Diego Armando Maradona con il club del ‘Lobo’ è già giunta al capolinea.

L’ex fuoriclasse del non guiderà più la sua squadra. A mettere fine alla sua esperienza al Gimnasia non sono i risultati (3 vittorie e 5 sconfitte in 8 partite) di una compagine che già prima del suo arrivo stava attraversando un momento di profonda crisi, bensì delle motivazioni politiche.

Nei prossimi giorni si svolgeranno le elezioni per la presidenza ed club e Gabriel Pellegrino, l’uomo che ha fortemente voluto Maradona, non si candiderà. L’ex Pibe de Oro, che aveva imposto la permanenza dell’attuale presidente per continuare la sua avventura a La Plata, ha già salutato i giocatori dopo aver diretto il suo ultimo allenamento.

A confermare il clamoroso addio è stato proprio Gabriel Pellegrino.

“La prossima settimana ci saranno le votazioni ed il prossimo allenatore sarà scelto dal candidato vincente. A Diego piaceva lavorare qui, piaceva il nostro club, si è dimostrato più all’altezza lui che la nostra dirigenza. Non è più il nostro tecnico e non continueranno con noi nemmeno i suoi collaboratori”.

A guidare il Gimnasia La Plata nella prossima partita sarà, con ogni probabilità, il tecnico della squadra riserve.