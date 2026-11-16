Come vedere Gibilterra-Malta con una VPN

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. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

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Presentazione della partita

UEFA Nations League D - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Europa Sports Park

Gibilterra ospita Malta all’Europa Sports Park in una partita del girone di Lega D di UEFA Nations League, con il primato in classifica in palio.

Malta arriva da capolista del girone e cercherà di aumentare il proprio vantaggio con un altro risultato positivo in trasferta.

Il Gibilterra di Scott Wiseman ha attraversato un periodo difficile in questa Nations League. È terzo nel girone e, nell’ultima partita della competizione, ha perso 2-0 in casa contro Andorra: un risultato che ha ridotto al minimo le sue possibilità di chiudere al primo posto.

Malta, allenata da Emilio De Leo, arriva in un buon momento. Ha vinto tre delle ultime cinque partite, comprese una vittoria per 1-0 contro Andorra e una per 1-2 in trasferta contro Andorra, mostrando la continuità che le permette di occupare saldamente la vetta della classifica.

Le due squadre hanno pareggiato 1-1 nel precedente confronto di questa edizione della Nations League, quindi entrambe sanno cosa c’è in palio nella rivincita. Malta vorrà fare meglio; Gibilterra ha bisogno di punti per restare in corsa.