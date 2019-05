Giallo pesante contro il Genoa: Palomino salterà Juventus-Atalanta

Gasperini non potrà contare su José Luis Palomino in Atalanta-Juventus: diffidato, il difensore è stato ammonito contro il Genoa.

Quella che vedrà opposte nel 37° turno di campionato ed , sarà una partita che sulla carta promette spettacolo. Allo Stadium infatti, si troveranno due tra le migliori compagini del torneo, nonché quelle più prolifiche e lo faranno con obiettivi molto diversi tra loro: i bianconeri infatti punteranno a salutare nel miglior modo possibile i loro tifosi e a celebrare l’ottavo Scudetto vinto consecutivamente, gli orobici invece cercheranno altri punti utili in ottica qualificazione alla prossima .

A , Gian Piero Gasperini sarà certamente costretto a rinunciare ad un uomo importante: Palomino.

Il difensore argentino infatti, al 34’ di Atalanta- si è meritato un cartellino giallo per un duro fallo su Lapadula. Già diffidato, non potrà prendere parte alla sfida con i bianconeri.

Un problema in più per Gasperini che in difesa non potrà contare anche su Toloi, la cui stagione è già finita in anticipo a causa di un infortunio ad una caviglia. Rispetto alla sfida con il Genoa però, il tecnico nerazzurro ritroverà Masiello e Mancini che, proprio contro i rossoblù, hanno scontato i rispettivi turni di squalifica.