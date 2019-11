Germania, gaffe alla presentazione delle maglie: i nomi sono sbagliati

Sono state messe in vendita le maglie della Germania per Euro 2020, ma nei nomi stampate sulle magliette c'era un errore di battitura.

La ha messo in vendita le divise per in collaborazione con 'Adidas' e la nuova maglia è stata accolta in maniera entusiastica dai tifosi, ma c'è stato in piccolo inconveniente: alcuni nomi erano stampati in maniera errata.

Le maglie di Hector e Waldschmidt per un errore di battitura sono diventate quelle di 'Hecktor' e 'Waltschmidt'. L'azienda creata da Adolf Dassler ha dovuto così correggere l'errore prima che le maglie del terzino del Colonia e dell'attaccante del venissero acquistate dai loro fan. La svista, infatti, è stata notata dagli appassionati che sono corsi sullo shop online per comprare la nuova divisa della 'Mannschaft'.

🆕 Unser neues H E I M T R I K O T 🇩🇪



Ab sofort erhältlich im DFB-Fanshop, in den adidas Stores oder auf https://t.co/jD8UbYZ06g.

➡️ https://t.co/No2n6GLs2E#DieMannschaft @adidasfootball pic.twitter.com/ukBWfKD2Sq — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 11, 2019

La correzione da parte dell'Adidas è stata talmente repentina che nessuno ha fatto in tempo ad acquistare le maglie con i nomi sbagliati. La nazionale tedesca non si è ancora qualificata per il prossimo Europeo, e le prossime due partite contro la Bielorussia e l' saranno fondamentali per staccare il biglietto di invito per Euro 2020.