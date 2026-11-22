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Lorenzo Colombo era appena entrato in campo durante Sassuolo-Genoa quando è rimasto a terra in seguito ad una torsione innaturale del ginocchio: le ultime sulle condizioni dell'attaccante.

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È durata soltanto 5 minuti la partita di Lorenzo Colombo. L'attaccante classe 2002 del Genoa, che da un mese convive con dei problemi alla Caviglia che Danele De Rossi sperava fossero stati risolti durante la sosta, era subentrato a Osmajic al minuto 83' della sfida vinta dai rossoblu per 2-0 (con doppietta del montenegrino) sul Sassuolo, ma è stato costretto a lasciare il campo di gioco a cambi finiti al minuto 88'.

COS'È SUCCESSO - Sotto una pioggia battente e un campo scivoloso, Colombo si è lanciato a contrasto con Cinquegrano per cercare di rubargli il pallone ma, pur non riuscendo nel contrasto, si è accasciato immediatamente a terra incredibilmente dolorante. In un primo momento lo staff medico ha pensato al peggio per la posizione assunta dall'attaccante a terra, ma poi è apparso evidente che il problema fosse in realtà puramente fisico e in particolare al ginocchio.

PROBLEMA AL GINOCCHIO - Secondo quanto raccontato in cronaca dai telecronisti di Dazn, Colombo, a cambi finiti, è stato costretto a lasciare il campo da gioco dirigendosi immediatamente negli spogliatoi. Il problema, dopo una prima analisi, sembra essere una distorsione al ginocchio con Colombo che è stato costretto ad essere trasportato fuori campo a braccia dallo staff medico. Secondo le prime indiscrezioni il problema dovrebbe essere abbastanza serio.