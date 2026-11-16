Gasperini fa causa a Walter Sabatini: cos'è successo tra i due, non bastano le scuse del dirigente

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A Roma impazza la polemica dopo l'uscita dell'ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini (oggi alla Pro Patria, in Serie D) che, in un'intervista concessa al QN, se l'era presa con l'attuale allenatore Gian Piero Gasperini. Il riferimento era ad una lite avvenuta lo scorso anno tra il tecnico e l'ex ds Frederic Massara, dirigente cresciuto sotto l'ala protettiva proprio di Sabatini.

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"Gasperini è bravissimo, ma è diverso da come appare. La scorsa stagione ha spintonato Massara davanti alla squadra: lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Se lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni”, aveva dichiarato Walter Sabatini. Una presa di posizione molto forte alla quale non ha fatto seguito alcuna replica né dichiarazione ufficiale da parte di Gian Piero Gasperini. Che però ha fatto filtrare a diversi organi di stampa la volontà di adire le vie legali per tutelare la propria immagine.

L'allenatore della Roma respinge la ricostruzione fatta da Sabatini e, di comune accordo col club e la sua proprietà, ha deciso di dare mandato ai propri legali per agire nei confronti di Sabatini. Nella serata di ieri, erano arrivate comunque le scuse attraverso la propria pagina Instagram dell'ex dirigente giallorosso: “Nel corso di un'intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell'opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole”.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, da parte di Gian Piero Gasperini non ci sarebbe tuttavia la volontà di accettare queste scuse e dunque la vicenda potrebbe non concludersi qui. Il risentimento dell'allenatore della Roma per le parole di Sabatini nasce certamente dal pessimo rapporto avuto nella scorsa stagione con Massara, che avrebbe lasciato per accasarsi alla Juve al termine dell'ultimo campionato, pochi mesi dopo lo scontro che Gasperini ebbe anche con l'allora advisor Claudio Ranieri, poi separatosi dalla società.