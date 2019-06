Il futuro di Mourinho: "Mi vedo in una nazionale, voglio Mondiale ed Europeo"

José Mourinho ha parlato del suo futuro, affermando di voler provare l'esperienza in nazionale: "Mi vedo lì, voglio affrontare Mondiale ed Europeo".

José Mourinho ha voglia di tornare in pista. Dopo tanti mesi senza allenare ma soltanto da opinionista in televisione, il tecnico lusitano pensa al suo futuro.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Se fino a pochi mesi fa il nome del tecnico veniva accostato a club di campionati in cui non aveva mai allenato ( su tutti, ma anche e ), ora il futuro sembra cambiato: l'intenzione è affrontare Mondiale ed Europeo con una nazionale.

A confessarlo è stato proprio lo stesso 'Special One', che ai microfoni di 'Eleven Sports' ha affermato di voler provare una nuova esperienza e non per forza con il , dove peraltro Fernando Santos è piuttosto saldo, dopo le vittorie a Euro 2016 e in .

"Penso che il mio futuro sarà più in una Nazionale che in un club. Mi vedo più come Ct. È qualcosa che mi è sempre mancato e ciò che vorrei fare ora, così da poter disputare un Europeo o un Mondiale. Non necessariamente con il Portogallo, ma con qualsiasi selezione".

L'ultima partita vissuta in panchina da Mourinho risale allo scorso dicembre, quando il suo era stato travolto ad Anfield dal per 3-1.