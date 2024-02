This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Stadio Benito Stirpe GUARDA FROSINONE-ROMA SU Frosinone-Roma in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AFrosinone vs RomaFrosinoneRoma Derby laziale tra Frosinone e Roma: dove vedere in tv e streaming la partita tra la formazione dell'ex Di Francesco e quella di De Rossi. FROSINONE-ROMA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Dopo l'ottimo pareggio portato a casa dal campo del Feyenoord in Europa League, la Roma si rituffa nel campionato per provare a dimenticare il ko contro l'Inter: il prossimo avversario dei giallorossi è il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco. La Roma deve assolutamente tornare alla vittoria per non perdere di vista i primi quattro posti, specialmente dopo il successo del Bologna contro la Fiorentina a metà settimana. Non è al sicuro nemmeno il Frosinone, che dopo la scoppola rimediata sul campo della Fiorentina guarda da vicino la zona retrocessione. La gara d'andata si è giocata all'Olimpico il 1° ottobre 2023: in quell'occasione la Roma si è imposta sul Frosinone per 2-0, con reti di Lukaku e Pellegrini. Ma quando si giocherà Frosinone-Roma? Dove si potrà vedere la partita in diretta TV e streaming? Di seguito tutte le informazioni utili. FROSINONE-ROMA IN DIRETTA DOMENICA 18 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Frosinone-Roma Competizione Serie A Data 18 febbraio 2024 Orario 18:00 Stadio Stirpe (Frosinone) FROSINONE-ROMA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A FROSINONE-ROMA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-ROMA Soliti dubbi in difesa nel Frosinone, dove Brescianini potrebbe trovar spazio a sinistra al posto di Valeri. Monterisi-Okoli coppia centrale obbligata, visto che Romagnoli è squalificato. Harroui rischia il posto, con Gelli che potrebbe giocare a centrocampo. Meno punti interrogativi nella Roma: Huijsen se la gioca con Llorente al centro della difesa, Angelino con Spinazzola a sinistra, Cristante con Bove nel ruolo di mezzala. El Shaarawy torna titolare a discapito di Zalewski dopo la panchina iniziale in Europa League. FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck. ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. FROSINONE-ROMA: IL CONFRONTO Precedenti a senso unico a favore della Roma: le due squadre si sono affrontate cinque volte in Serie A e i giallorossi si sono imposti tutte le volte. Nessuna vittoria e nessun pareggio, invece, per il Frosinone. Precedenti 5 Vittorie Frosinone 0 Pareggi 0 Vittorie Roma 5