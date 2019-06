Francia-Croazia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Francia e Croazia si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21: tutte le informazioni su dove seguire la partita.

Dopo essersi sfidate nella finale del Mondiale 2018 a Mosca, e si ritrovano l'una di fronte all'altra nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

La Francia ha esordito con un'incredibile vittoria sull' , ribaltando la partita dallo 0-1 al 2-1 nei minuti di recupero dopo aver sbagliato due calci di rigore.

La Croazia è stata invece travolta a sorpresa dalla Romania per 4-1 ed è costretta a vincere se vuole continuare a credere nella qualificazione alle semifinali.

Ricordiamo che a qualificarsi saranno le prime tre squadre di ogni girone e la migliore seconda dei tre raggruppamenti.

In questo articolo troverete tutto il necessario su Francia-Crozia Under 21: dalle novità relative alle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming .

FRANCIA-CROAZIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Francia-Croazia Under 21 DATA 21 giugno 2019, 21.00 DOVE San Marino Stadium, Serravalle ARBITRO Serdar Gözübüyük ( ) TV Rai STREAMING Rai Play

ORARIO FRANCIA-CROAZIA UNDER 21

Francia-Croazia Under 21 si giocherà venerdì 21 giugno alle ore 21 al San Marino Stadium di Serravalle. Alle 18.30 è invece in programma Inghilterra-Romania, l'altra partita del Girone C.

Sarà la Rai a trasmettere in esclusiva Francia-Croazia Under 21. La partita sarà visibile in diretta in chiaro su tre canali: Rai 2, Rai Sport HD e Rai Sport, rispettivamente al numero 2, 57 e 58 del digitale terrestre.

Per vedere Francia-Croazia Under 21 in diretta vi basterà utilizzare il servizio gratuito Rai Play, che non prevede abbonamenti o registrazioni. Il servizio è utilizzabile tramite pc collegandosi sul sito ufficiale di Ray Play oppure su tablet e smartphone scaricando l'app.

FRANCIA (4-2-3-1): Bernardoni; Dagba, Upamecano, Konaté, Ballo-Tourè; Aouar, Tousart; Reine-Adelaide, Ikone, Mateta; Dembélé. Allenatore: Ripoll

CROAZIA (4-3-3): Posavec; Uremovic, Kalaica, Katic, Sosa; Bradaric, Sunjic, Moro; Halilovic, Jakolis, Vlasic. Allenatore: Grancan