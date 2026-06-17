Formazioni Uzbekistan-Colombia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Uzbekistan - Colombia
3-4-2-1Formazione
Uzbekistan
UZB
4-2-3-1
Colombia
COL
Formazione titolare
Allenatore
- F. Cannavaro
- N. Lorenzo
Infortuni e squalifiche
Cannavaro si affida ovviamente all'ex Roma Shomurodov per guidare l'attacco, con Fayzullaev e Uronov a supportarlo.
Nella Colombia presente James Rodriguez sulla trequarti con la stella Luis Diaz. La punta è Suarez, in difesa titolare il bolognese Lucumì.
DOVE VEDERE UZBEKISTAN-COLOMBIA IN TV E STREAMING
Uzbekistan-Colombia sarà visibile in esclusiva su DAZN, con fischio d'inizio alle 4 italiane. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni.