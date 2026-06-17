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Formazioni Uzbekistan-Colombia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Uzbekistan vs Colombia
Uzbekistan
Colombia
Coppa del Mondo

Uzbekistan-Colombia è la partita che chiude la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali. Chi gioca titolare e le formazioni delle due squadre.

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Probabili formazioni Uzbekistan - Colombia

3-4-2-1
Uzbekistan crest
Uzbekistan
UZB
Formazione
Colombia crest
Colombia
COL
4-2-3-1
1U. Yusupov5R. Ashurmatov18A. Abdullaev2A. Khusanov4F. Sayfiev11O. Urunov13S. Nasrulloev7O. Shukurov22A. Fayzullayev6A. Mozgovoy14E. Shomurodov12C. Vargas23D. Sanchez2D. Munoz17J. Mojica3J. Lucumi6R. Rios16J. Lerma7L. Diaz10J. Rodriguez11J. Arias25L. Suarez
Colombia crest
Colombia
COL
3-4-2-1
Uzbekistan

Formazione titolare

Colombia

Allenatore

  • F. Cannavaro
  • N. Lorenzo

Infortuni e squalifiche

    Cannavaro si affida ovviamente all'ex Roma Shomurodov per guidare l'attacco, con Fayzullaev e Uronov a supportarlo.

    Nella Colombia presente James Rodriguez sulla trequarti con la stella Luis Diaz. La punta è Suarez, in difesa titolare il bolognese Lucumì.

    DOVE VEDERE UZBEKISTAN-COLOMBIA IN TV E STREAMING

    Uzbekistan-Colombia sarà visibile in esclusiva su DAZN, con fischio d'inizio alle 4 italiane. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni.

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