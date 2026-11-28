Quella in programma all'ora di pranzo tra Udinese e Fiorentina per la tredicesima giornata di Serie A è una sfida già delicatissima per entrambe le squadre.

I friulani, che hanno da poco cambiato allenatore passando da Runjaic a Zanetti, d'altronde hanno vinto solo una partita in questo campionato addirittura a fine agosto.

Da allora l'Udinese ha raccolto tre pareggi compreso quello strappato nell'ultima giornata sul campo del Bologna. Ma ha perso ben otto volte e si trovano ultimi in classifica con appena sei punti.

Non stanno molto meglio i viola, che dopo l'esonero di Fabio Grosso e il ritorno di Paolo Vanoli sembravano potersi ritrovare. Invece, a parte la vittoria contro il Sassuolo e il pareggio casalingo imposto alla Juventus, la Fiorentina non ha cambiato marcia.

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E nell'ultimo turno di campionato è arrivata una sconfitta pesantissima per 3-0 contro il Monza, altra squadra in grande difficoltà. La Fiorentina è sedicesima con soli tre punti in più dell'Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FIORENTINA

Paolo Zanetti schiera la difesa a tre con Palma, Kabasele e Solet davanti al portiere Okoye. Sulla fascia destra probabile maglia da titolare per Vojvoda con Kamara dall'altra parte, a centrocampo Piotrowski e Karlstrom. Zaniolo sarà il riferimento offensivo in assenza di Davis, alle sue spalle Ekkelenkamp e Lovric. Ma occhio all'opzione Bayo.

Dubbi soprattutto in attacco per Vanoli che deve decidere se schierare Pellegrino o l'ex Beto, Nijie è favorito su Gnonto mentre giocherà titolare Mastantuono nonostante le ultime deludenti prestazioni dell'argentino. In difesa non dovrebbe cambiare nulla con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Joao Mario. In mezzo al campo solito ballottaggio tra Oulai e Fagioli, sicuro del posto Ndour.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo. All. Zanetti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli

DOVE VEDERE UDINESE-FIORENTINA IN DIRETTA TV E STREAMING

Udinese-Fiorentina, lunch-match della tredicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 29 novembre al 'BlueEnergy Stadium' con fischio d'inizio fissato alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. Per vederla dunque bisognerà collegarsi tramite la propria smart tv o accedendo all'app sui dispositivi mobili come smartphone, pc o tablet.