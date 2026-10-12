Formazioni Torino-Udinese: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Torino-Udinese chiude la sesta giornata di Serie A: allo Stadio Olimpico (fischio d'inizio alle 20:45) si sfidano due squadre che hanno bisogno di muovere la classifica. Il Toro di Abate va a caccia dei primi punti in casa, mentre i friulani cercano una scossa dopo tre sconfitte consecutive.

C'è attesa per il debutto in maglia bianconera di David Alaba, che però parte dalla panchina. Runjaic ritrova in attacco Keinan Davis, ma pure lui solo a partita in corso: sarà Unai Gomez a fare il falso 9. Il tecnico inoltre deve fare ancora a meno di Zaniolo e Piotrowski, oltre a Gueye.

Nel Torino la sorpresa è la panchina iniziale di Vlasic. Abate sceglie Rodriguez e non Comert in difesa e Bragança e non Fitz-Jim a centrocampo, dove compare anche Oristanio. Davanti spazio a Adams in coppia con Simeone.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-UDINESE

TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Oristanio, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Unai Gomez. All. Runjaic

DOVE VEDERE TORINO-UDINESE IN TV E IN STREAMING

La gara tra Torino e Udinese verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN ma sarà visibile anche su Sky (in tv e attraverso Sky Go) e su NOW.