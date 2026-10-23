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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Torino-Monza: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Torino vs Monza
Torino
Monza

L'ottava giornata di Serie A si apre con l'anticipo di venerdì sera tra Torino e Monza: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Torino e Monza aprono l'ottava giornata di Serie A nell'anticipo del venerdì sera.

Probabili formazioni Torino - Monza

4-4-2
Torino crest
Torino
TOR
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Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
L. PerriL. PerriP. ComuzzoP. ComuzzoA. IsmajliA. IsmajliR. BelghaliR. BelghaliS. CocoS. CocoA. CacciamaniA. CacciamaniR. MandragoraR. MandragoraD. BragancaD. BragancaN. VlasicN. VlasicC. AdamsC. AdamsG. SimeoneG. SimeoneN. ToernqvistN. ToernqvistS. GoglichidzeS. GoglichidzeE. KouadioE. KouadioA. CarboniA. CarboniS. BirindelliS. BirindelliD. MotaD. MotaR. MangasR. MangasE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroF. OndoaF. OndoaJ. RobinsonJ. RobinsonG. VarelaG. Varela
Monza crest
Monza
MON
4-4-2
Torino

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • I. Abate
  • I. Juric

I granata stanno vivendo un ottimo momento di forma con due vittorie consecutive e tre partite di fila senza sconfitte, che gli hanno permesso di risalire la classifica dopo un inizio di stagione complicato.

Anche la squadra di Ivan Juric è cresciuta raccogliendo sei punti nelle ultime tre partite dopo averne conquistato solo uno delle prime quattro.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MONZA

Prossime partite
TOR

TOR

Serie A

23 ott 2026

MON

MON

Abate schiera la classifica difesa a tre con Comuzzo, Saul Coco e Ismajli. Sulle fasce giovano Belghali e Cacciamani, a centrocampo fiducia a Braganca con Mandragora. Simeone unica punta, alle sue spalle Vlasic e Che Adams.

Juric dovrebbe schierare Robinson con Dany Mota alle spalle della rivelazione Gustavo Varela. Birindelli e Mangas esterni, in mezzo Folorunsho con Akinsamiro. La linea a tre è composta da Kouadio, Goglichidze e Carboni

TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Ismajli; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric

DOVE VEDERE TORINO-MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Torino-Monza, anticipo dell'ottava giornata di Serie A, si gioca venerdì 23 ottobre allo stadio 'Grande Torino' con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La gara sarà visibile in diretta su DAZN ma verrà trasmessa anche in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio e Sky Sport. La diretta streaming è disponibile su Sky Go e NOW per gli abbonati al servizio.

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