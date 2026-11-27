10 vittorie e due pareggi: questo è il clamorosamente positivo ruolino di marcia della Lazio, che fin qui non ha perso neppure una partita. I biancocelesti sono ripartiti alla grande dopo la sosta, battendo 3-0 il Lecce.

Tutt'altro discorso per quanto riguarda il Torino, reduce da una serie di passi falsi che hanno vanificato quanto di buono costruito nelle settimane precedenti. La squadra di Ignazio Abate ha perso anche l'ultima partita, 0-1 a Napoli contro la formazione di Allegri.

Di seguito le scelte di formazione di Abate e Gattuso per la partita in programma alle 18 all'Olimpico Grande Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LAZIO

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate

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LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Provstgaard, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso

Abate deve fare i conti con l'assenza per infortunio sia di Ismajli che di Belghali: il primo verrà rimpiazzato da Comert in difesa, il secondo da Fortini sulla fascia destra. Vlasic torna titolare dopo l'iniziale panchina contro il Napoli: a fargli spazio in mezzo al campo sarà Bragança. Fitz-Jim in ballottaggio con Gineitis, davanti Adams-Simeone.

Anche la Lazio ha qualche problema di formazione: Sutalo e Nuno Tavares sono sempre out e si è fermato anche Taylor, che verrà sostituito da Dele-Bashiru in mezzo al campo. Zaccagni è tornato a disposizione, ma dovrebbe andare inizialmente in panchina: confermato Pinamonti centravanti, con Noslin a sinistra.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Torino-Lazio è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile unicamente in streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo fisso o mobile oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma. Chi è abbonato sia a Sky che a DAZN potrà seguire la partita anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 del satellite.