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Stefano Silvestri

Formazioni Svizzera-Bosnia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Svizzera vs Bosnia ed Erzegovina
Svizzera
Bosnia ed Erzegovina

Svizzera e Bosnia si sfidano nella seconda giornata dei gironi dei Mondiali: chi gioca e le scelte di formazione dei due ct, Murat Yakin e Sergej Barbarez.

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Probabili formazioni Svizzera - Bosnia ed Erzegovina

4-3-3
Svizzera crest
Svizzera
SVI
Formazione
Bosnia ed Erzegovina crest
Bosnia ed Erzegovina
BIH
4-4-2
1G. Kobel6D. Zakaria13R. Rodriguez5M. Akanji4N. Elvedi8R. Freuler10G. Xhaka20M. Aebischer11D. Ndoye7B. Embolo17R. Vargas1N. Vasilj5S. Kolasinac18N. Katic7A. Dedic4T. Muharemovic6B. Tahirovic13I. Basic15A. Memic20E. Bajraktarevic25J. Lukic10E. Demirovic
Bosnia ed Erzegovina crest
Bosnia ed Erzegovina
BIH
4-3-3
Svizzera

Formazione titolare

Bosnia ed Erzegovina

Allenatore

  • M. Yakin
  • S. Barbarez


Entrambe sono state riprese dopo essere passate in vantaggio, entrambe cercano la prima vittoria ai Mondiali dopo aver pareggiato all'esordio: questo è l'obiettivo di Svizzera e Bosnia, di fronte a Inglewood.

La Svizzera pareva aver gioco facile sul Qatar, ma è stata incredibilmente ripresa in pieno recupero gettando via la vittoria; destino simile per la Bosnia, che contro i padroni di casa del Canada è andata in vantaggio salvo farsi riagguantare nel finale.

Zakaria confermato terzino destro nella Svizzera, che in generale dovrebbe cambiare poco o nulla rispetto alla partita contro il Qatar. Titolari gli "italiani" Akanji, Freuler ed Aebischer, così come l'ex bolognese Ndoye e Ricardo Rodriguez. Chiavi dell'attacco affidate nuovamente a Embolo.

Coppa del Mondo
Svizzera crest
Svizzera
SVI
Bosnia ed Erzegovina crest
Bosnia ed Erzegovina
BIH

Dzeko è destinato a partire nuovamente dalla panchina nella Bosnia dopo gli zero minuti contro il Canada: davanti Lukic con Demirovic. Titolare Bajraktarevic, a gara in corso Alajbegovic. Muharemovic e Kolasinac nella difesa di Barbarez.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Ci sarà una doppia opzione per vedere Svizzera-Bosnia, che si gioca questa sera, giovedì 18 giugno, alle 21 italiane: una, tramite abbonamento, è DAZN (scaricando l'app, accedendo al sito oppure tramite il canale dedicato su Prime Video) e l'altra, gratuita e in chiaro, è rappresentata dalla Rai, che metterà a disposizione la visione della partita tramite Rai 1 in diretta tv e RaiPlay in diretta streaming.

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