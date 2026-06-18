Formazioni Svizzera-Bosnia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming









Entrambe sono state riprese dopo essere passate in vantaggio, entrambe cercano la prima vittoria ai Mondiali dopo aver pareggiato all'esordio: questo è l'obiettivo di Svizzera e Bosnia, di fronte a Inglewood.

La Svizzera pareva aver gioco facile sul Qatar, ma è stata incredibilmente ripresa in pieno recupero gettando via la vittoria; destino simile per la Bosnia, che contro i padroni di casa del Canada è andata in vantaggio salvo farsi riagguantare nel finale.

Zakaria confermato terzino destro nella Svizzera, che in generale dovrebbe cambiare poco o nulla rispetto alla partita contro il Qatar. Titolari gli "italiani" Akanji, Freuler ed Aebischer, così come l'ex bolognese Ndoye e Ricardo Rodriguez. Chiavi dell'attacco affidate nuovamente a Embolo.

Dzeko è destinato a partire nuovamente dalla panchina nella Bosnia dopo gli zero minuti contro il Canada: davanti Lukic con Demirovic. Titolare Bajraktarevic, a gara in corso Alajbegovic. Muharemovic e Kolasinac nella difesa di Barbarez.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Ci sarà una doppia opzione per vedere Svizzera-Bosnia, che si gioca questa sera, giovedì 18 giugno, alle 21 italiane: una, tramite abbonamento, è DAZN (scaricando l'app, accedendo al sito oppure tramite il canale dedicato su Prime Video) e l'altra, gratuita e in chiaro, è rappresentata dalla Rai, che metterà a disposizione la visione della partita tramite Rai 1 in diretta tv e RaiPlay in diretta streaming.