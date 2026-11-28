La Roma continua l'inseguimento alla vetta della classifica occupata dalla Lazio nella gara casalinga contro il Monza, valida per la tredicesima giornata di Serie A.

I giallorossi sono ancora imbattuti in questo campionato dove hanno pareggiato solo tre volte contro Inter, Como e Napoli vincendo tutte le altre.

In settimana per la squadra di Gasperini è arrivato un altro prestigioso pareggio, stavolta in Champions League, sul campo del PSG campione d'Europa. La Roma inoltre ha perso solo una delle ultime dieci gare ufficiali.

Occhio però al Monza che nell'ultimo turno ha travolto per 3-0 la Fiorentina rilanciandosi dopo quattro sconfitte consecutive con tanti goal subiti. E occhio soprattutto al bomber Varela che insegue Malen nella classifica marcatori.

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PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MONZA

Rispetto alla trasferta di Parigi ci saranno parecchi cambi soprattutto in attacco. Gasperini schiera titolari Dybala e Rodrigo Mora (favoriti su Soulé) alle spalle di Malen, che era partito dalla panchina in Champions League.

In difesa Ndicka dovrebbe essere preferito rispetto a Balerdi, sulla fascia destra più Lulli di Molina. A centrocampo giocano Cristante e Koné.

Pochi dubbi di formazione per Ivan Juric, ex della gara, tra questi c'è quello relativo al portiere con Tornqvist che spera di riprendersi il posto ai danni di Thiam.

In difesa il ballottaggio è tra Lucchesi e Carboni col secondo favorito. Sulla trequarti probabile maglia da titolare per Pessina e Dany Mota alle spalle del bomber Varela, sulle fasce Birindelli e Mangas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Mota; Varela. All. Juric

DOVE VEDERE ROMA-MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Roma-Monza, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 29 novembre allo stadio 'Olimpico' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La gara verrà trasmessa come sempre in diretta streaming e tv su DAZN, ma sarà disponibile per gli abbonati anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. La diretta streaming di Roma-Monza inoltre sarà visibile su Sky Go o tramite l'abbonamento a NOW.