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Lelio Donato

Formazioni Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
RD Congo vs Uzbekistan
RD Congo
Uzbekistan

L'Uzbekistan di Cannavaro affronta la Repubblica Democratica del Congo nell'ultima giornata del Gruppo K ma vincere potrebbe non bastare: le ultime sulle formazioni e dove vedere la gara in tv e streaming.

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Probabili formazioni RD Congo - Uzbekistan

5-3-2
RD Congo crest
RD Congo
DRC
Formazione
Uzbekistan crest
Uzbekistan
UZB
5-4-1
1L. Mpasi-Nzau22C. Mbemba3S. Kapuadi2A. Wan-Bissaka4A. Tuanzebe26A. Masuaku25E. Kayembe14N. Sadiki8S. Moutoussamy20Y. Wissa17C. Bakambu12A. Nematov24B. Karimov13S. Nasrulloev2A. Khusanov5R. Ashurmatov18A. Abdullaev9O. Khamrobekov7O. Shukurov19A. Ganiev22A. Fayzullayev14E. Shomurodov
Uzbekistan crest
Uzbekistan
UZB
5-3-2
RD Congo

Formazione titolare

Uzbekistan

Allenatore

  • S. Desabre
  • F. Cannavaro

Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan si affrontano ai Mondiali in una gara da dentro o fuori per la terza giornata del Gruppo K. Entrambe hanno bisogno solo di vincere per sperare ancora in una difficile qualificazione ai sedicesimi di finale. Ma se gli africani con i tre punti avrebbero buone possibilità di qualificarsi, alla Nazionale di Fabio Cannavaro potrebbero non bastare.

L'Uzbekistan infatti ha perso le prime due partite giocate contro Portogallo e Colombia ma, soprattutto, ha una pesantissima differenza reti di -7 che rende quasi impossibile rientrare tra le migliori terze anche in caso di vittoria. Per tentarci Cannavaro punta ancora sull'ex Roma Shomurodov in attacco e Khusanov del Manchester City in difesa, mentre nelle file del Congo gioca Wan-Bissaka.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

RD Congo-Uzbekistan, gara valida per la terza ed ultima giornata del Gruppo K ai Mondiali, si gioca domenica 28 giugno all'Atlanta Stadium con fischio d'inizio fissato alle ore 01.30. La diretta della gara sarà disponibile esclusivamente su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro della partita sulla Rai.

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Uzbekistan crest
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