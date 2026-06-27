Formazioni Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan si affrontano ai Mondiali in una gara da dentro o fuori per la terza giornata del Gruppo K. Entrambe hanno bisogno solo di vincere per sperare ancora in una difficile qualificazione ai sedicesimi di finale. Ma se gli africani con i tre punti avrebbero buone possibilità di qualificarsi, alla Nazionale di Fabio Cannavaro potrebbero non bastare.

L'Uzbekistan infatti ha perso le prime due partite giocate contro Portogallo e Colombia ma, soprattutto, ha una pesantissima differenza reti di -7 che rende quasi impossibile rientrare tra le migliori terze anche in caso di vittoria. Per tentarci Cannavaro punta ancora sull'ex Roma Shomurodov in attacco e Khusanov del Manchester City in difesa, mentre nelle file del Congo gioca Wan-Bissaka.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

RD Congo-Uzbekistan, gara valida per la terza ed ultima giornata del Gruppo K ai Mondiali, si gioca domenica 28 giugno all'Atlanta Stadium con fischio d'inizio fissato alle ore 01.30. La diretta della gara sarà disponibile esclusivamente su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro della partita sulla Rai.