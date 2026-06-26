Formazioni Norvegia-Francia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Norvegia - Francia
A Boston di scena la sfida che vale la vetta del Gruppo I: la Norvegia di Erling Braut Haaland affronta la Francia di Kylian Mbappé, in uno degli incroci più attesi della fase a gironi. Le due nazionali arrivano appaiate a quota 6 allo scontro diretto: chi chiude al primo posto sfiderà una delle migliori terze, mentre la seconda classificata se la vedrà con la Costa d'Avorio.
Deschamps, dopo aver dato fiducia a Barcola contro l'Iraq, sembra orientato a rilanciare Doué nel tridente alle spalle di Mbappé, con gli intoccabili Olise e Dembele a completare l'attacco. Norvegia che, come dichiarato da Haaland, se la giocherà a viso aperto contro i transalpini, presentandosi con Sorloth, Odegaard e Nusa alle spalle del fenomeno del Manchester City.
DOVE VEDERE NORVEGIA-FRANCIA IN TV E IN STREAMING
Norvegia-Francia (fischio d'inizio fissato alle ore 21:00) verrà trasmessa da DAZN ma sarà visibile anche in chiaro su Rai1 e in streaming su Raiplay.