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Formazioni Norvegia-Francia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Norvegia vs Francia
Norvegia
Francia

Le ultime sulle formazioni di Norvegia-Francia, sfida che mette in palio il primo posto del Gruppo I: Deschamps dovrebbe rilanciare Doué nel trio alle spalle di Mbappé, Haaland sostenuto da Sorloth, Odegaard e Nusa.

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Probabili formazioni Norvegia - Francia

4-3-3
Norvegia crest
Norvegia
NOR
Formazione
Francia crest
Francia
FRA
4-2-3-1
1O. Nyland3K. Ajer5D. Wolfe16M. Pedersen17T. Heggem14F. Aursnes8S. Berge10M. Oedegaard7A. Soerloth20A. Nusa9E. Haaland16M. Maignan4D. Upamecano5J. Kounde19T. Hernandez26M. Lacroix11M. Olise7O. Dembele8A. Tchouameni20D. Doue14A. Rabiot10K. Mbappe
Francia crest
Francia
FRA
4-3-3
Norvegia

Formazione titolare

Francia

Allenatore

  • S. Solbakken
  • G. Stephan

A Boston di scena la sfida che vale la vetta del Gruppo I: la Norvegia di Erling Braut Haaland affronta la Francia di Kylian Mbappé, in uno degli incroci più attesi della fase a gironi. Le due nazionali arrivano appaiate a quota 6 allo scontro diretto: chi chiude al primo posto sfiderà una delle migliori terze, mentre la seconda classificata se la vedrà con la Costa d'Avorio.

Deschamps, dopo aver dato fiducia a Barcola contro l'Iraq, sembra orientato a rilanciare Doué nel tridente alle spalle di Mbappé, con gli intoccabili Olise e Dembele a completare l'attacco. Norvegia che, come dichiarato da Haaland, se la giocherà a viso aperto contro i transalpini, presentandosi con Sorloth, Odegaard e Nusa alle spalle del fenomeno del Manchester City.

DOVE VEDERE NORVEGIA-FRANCIA IN TV E IN STREAMING

Norvegia-Francia (fischio d'inizio fissato alle ore 21:00) verrà trasmessa da DAZN ma sarà visibile anche in chiaro su Rai1 e in streaming su Raiplay.

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