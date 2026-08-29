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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Monza-Udinese: le ultime sulla partita e dove vederla in diretta tv e streaming

Serie A
Monza vs Udinese
Monza
Udinese

Il Monza cerca punti dopo la sconfitta contro l'Inter e affronta in casa l'Udinese nella seconda giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta Tv e streaming.

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La seconda giornata di Serie A vede il Monza impegnato in casa contro l'Udinese.

Probabili formazioni Monza - Udinese

3-4-2-1
Monza crest
Monza
MON
Formazione
Udinese crest
Udinese
UDI
3-4-2-1
20D. Thiam15F. Delli Carri44A. Carboni60E. Kouadio7R. Mangas8F. Ondoa28A. Colpani10P. Cutrone80M. Mout19S. Birindelli9G. Varela40M. Okoye14J. Abankwah77E. Ebosse28O. Solet8J. Karlstroem11H. Kamara24J. Piotrowski32J. Ekkelenkamp23M. Vojvoda46U. Gomez9K. Davis
Udinese crest
Udinese
UDI
3-4-2-1
Monza

Formazione titolare

Udinese

Allenatore

  • I. Juric
  • K. Runjaic

La formazione brianzola è reduce dalla pesante sconfitta subita al debutto in campionato contro l'Inter e cerca dunque i primi punti, mentre quella friulana ha fermato sul pareggio il Como.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-UDINESE

Ivan Juric schiera Kouadio, Lucchesi e Carboni davanti a Thiam. Birindelli e Mangas larghi sulle fasce, alle spalle di Varela agiranno invece Colpani e Cutrone.

Solet guida la difesa di Runjaic che conferma Vojvoda sulla destra con Kamara dall'altra parte. Out per infortunio Zaniolo, al suo posto gioca Unai Gomez che affianca Ekkelenkamp. In attacco rientra Davis.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. All. Juric

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

DOVE VEDERE MONZA-UDINESE IN DIRETTA TV E STREAMING

Monza-Udinese, gara valida per la seconda giornata di Serie A, si gioca sabato 29 agosto allo stadio 'Brianteo' con fischio d'inizio fissato per le ore 18.30. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per vederla sarà possibile attivare l'app su smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.


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