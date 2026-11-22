A chiudere la dodicesima giornata di Serie A è Monza-Fiorentina, gara già molto delicata in chiave salvezza.

La formazione brianzola, infatti, occupa attualmente il diciottesimo posto con soli sette punti raccolti nelle prime undici partite di campionato. Il Monza inoltre è reduce da quattro sconfitte di fila, ma le uniche due vittorie sono arrivate in casa.

Solo due i punti in più della Fiorentina rispetto alla squadra di Juric, ma i viola hanno dato segnali importanti prima della pausa raccogliendo cinque punti nelle ultime tre. E hanno fermato sul pareggio sia il Napoli che la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-FIORENTINA

Ivan Juric spera di recuperare Robinson, alle prese con qualche noia muscolare: se ce la fa giocherà lui con Dany Mota alle spalle del bomber Varela, già autore di undici reti in altrettante partite ufficiali. Sulla fascia destra rientra Birindelli che aveva saltato l'ultima causa infortunio. La difesa a tre è formata da Lucchesi, Goglichidze e Kouadio. A centrocampo Pessina con Akinsamiro. Indisponibili invece Ngonge e l'ex Folorunsho.

Prossime partite MON Serie A 14:45 FIO Guarda

Vanoli ha recuperato Njie, che dovrebbe partire titolare con Mastantuono e Gonçalves alle spalle di Pellegrino, ancora preferito a Beto. Torna tra i convocati anche Atta. In regia Fagioli stavolta dovrebbe vincere il ballottaggio con Oulai, ce la fa Ndour. Torna a disposizione Luca Ranieri ma al centro della difesa si va verso la conferma di Viery.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Pessina, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Fagioli, Ndour; Mastantuono, Gonçalves, Nije; Pellegrino. All. Vanoli

DOVE VEDERE MONZA-FIORENTINA IN DIRETTA TV E STREAMING

Monza-Fiorentina, posticipo della dodicesima giornata di Serie A, si gioca lunedì 23 novembre allo stadio 'Brianteo' con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Dunque per vederla bisognerà collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi mobili. Sarà possibile guardare Monza-Fiorentina in diretta tv anche su Sky, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport mentre la diretta streaming è disponibile per gli abbonati tramite Sky Go o NOW.