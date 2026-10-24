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Serie A
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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Lelio Donato

Formazioni Lecce-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Lecce vs Juventus
Lecce
Juventus

La Juventus deve tornare alla vittoria sul campo del Lecce nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni di Spalletti e Di Francesco, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Momento delicato quello vissuto dalla Juventus che deve assolutamente vincere a Lecce nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A.

Probabili formazioni Lecce - Juventus

4-3-3
Lecce crest
Lecce
LEC
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Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-1-2
W. FalconeW. FalconeA. GalloA. GalloD. VeigaD. VeigaGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. NgomO. NgomM. KabaM. KabaY. MalehY. MalehW. GeubbelsW. Geubbelsteam-logoA. FatahK. N'DriK. N'DriG. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerA. CambiasoA. CambiasoK. AlajbegovicK. AlajbegovicP. SarrP. SarrW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-3
Lecce

Formazione titolare

Juventus

Allenatore

  • E. Di Francesco
  • L. Spalletti

I bianconeri hanno infatti ottenuto solo una vittoria nelle ultime quattro gare ufficiali, peraltro in Europa League, mentre hanno raccolto appena un punto nelle ultime due di campionato.

La formazione salentina invece è reduce dal bel successo ottenuto sul campo dell'Udinese e hanno conquistato sei punti nelle ultime quattro, dunque ne hanno solo due in meno della Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-JUVENTUS

Prossime partite
LEC

LEC

Serie A

25 ott 2026

JUV

JUV

Problemi soprattutto a centrocampo per Di Francesco che ha perso Coulibaly e Ilic, verso una maglia da titolare Maleh e Kaba insieme a Ngom. In attacco potrebbero essere confermati N'Dri e Fatah con Geubbels punta centrale. In quel caso panchina per Stulic, out invece Monteiro.

Tantissime assenze tra i bianconeri che hanno perso anche Celik e Nico Gonzalez. Spalletti conferma la coppia formata da Woltemade e Kolo Muani, alle sue spalle McKennie. In difesa Gatti dal 1' con Kalulu che si alza sulla linea di centrocampo. Sarr non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

DOVE VEDERE LECCE-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

Lecce-Juventus, gara valida per l'ottava giornata di Serie A, si gioca domenica 25 ottobre allo stadio 'Via del Mare' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La partita sarà visibile come sempre in diretta tv e streaming su DAZN, ma verrà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Inoltre per vedere la gara in diretta streaming si potrà collegarsi su Sky Go o su NOW.

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