La Serie A scende in campo anche lunedì e uno dei due posticipi della tredicesima giornata si gioca al 'Via del Mare' tra Lecce e Atalanta.

Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. L'Atalanta, reduce da due rimonte contro Inter e Borac, ha però vinto solo una delle ultime sei di campionato.

La formazione di Maurizio Sarri è dunque attualmente dodicesima in classifica con appena quindici punti raccolti nelle prime dodici giornate.

Sta decisamente peggio il Lecce, che di punti ne ha cinque in meno e ha vinto solo tre partite in campionato. L'ultima e unica vittoria casalinga dei salentini risale a metà settembre contro il Monza.

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PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ATALANTA

I dubbi per Eusebio Di Francesco sono soprattutto in attacco dove Geubbels e Fatah sono favoriti su Stulic e il recuperato Monteiro. La difesa a quattro davanti a Falcone sarà formata da Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo Coulibaly, Ngom e Maleh. A completare il tridente offensivo ci sarà N'Dri.

Maurizio Sarri non ha a disposizione l'infortunato Carnesecchi, che viene sostituito da Sportiello. Davanti a lui Bellanova a destra con Zappacosta a sinistra, in mezzo Scalvini e Kolasinac. A centrocampo ancora titolari Ederson e Kessié. Il grande ex Krstovic si riprende il posto ai danni di Scamacca, alle sue spalle Elmas, De Ketelaere e Zalewski.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri

DOVE VEDERE LECCE-ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING

Lecce-Atalanta, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, si gioca lunedì 30 novembre allo stadio 'Via del Mare' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming esclusiva su DAZN. Per vederla dunque bisognerà possedere un abbonamento e collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi mobili come smartphone, pc o tablet.