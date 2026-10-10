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Stefano Silvestri

Formazioni Lazio-Monza: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Lazio vs Monza
Lazio
Monza

Lazio e Monza si sfidano in una delle partite della domenica di Serie A: le scelte di formazione di Gennaro Gattuso e Ivan Juric.

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Probabili formazioni Lazio - Monza

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
Formazione
Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
C. MandasC. MandasD. DoekhiD. DoekhiR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorR. BelahyaneR. BelahyaneM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. NoslinN. ToernqvistN. ToernqvistE. KouadioE. KouadioA. CarboniA. CarboniL. LucchesiL. LucchesiR. MangasR. MangasJ. RobinsonJ. RobinsonM. FolorunshoM. FolorunshoS. BirindelliS. BirindelliE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroP. CutroneP. CutroneG. VarelaG. Varela
Monza crest
Monza
MON
4-3-3
Lazio

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • G. Gattuso
  • I. Juric


Non vuole fermarsi, la Lazio di Rino Gattuso. E vede la sfida contro il neopromosso Monza come un'ottima occasione per proseguire un ottimo percorso, fatto fin qui di quattro vittorie e un pareggio.

Dal canto suo, però, la formazione di Ivan Juric è reduce dalla prima gioia del proprio campionato: prima della sosta ha battuto il Sassuolo, portando maggiore tranquillità anche alla panchina dell'ex allenatore dell'Atalanta.

Lazio senza Marusic, Rovella, Cataldi, Cancellieri e Gudmundsson, tutti indisponibili per infortunio. Belahyane confermato regista, così come la coppia di difesa Sutalo-Provstgaard (ma spera anche Doekhi). Davanti solito ballottaggio tra Noslin e Pinamonti, con l'ex veronese favorito.

Tornqvist confermato tra i pali del Monza, così come Varela in attacco e la coppia Robinson-Cutrone alle sue spalle. Titolare anche Kouadio, reduce dalla convocazione in Nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MONZA

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Lazio-Monza sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e dunque sarà visibile in streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app della piattaforma su un qualsiasi dispositivo. Per i clienti sia di DAZN che di Sky ci sarà inoltre la possibilità di vedere la partita attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.


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