Formazioni Lazio-Monza: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming









Non vuole fermarsi, la Lazio di Rino Gattuso. E vede la sfida contro il neopromosso Monza come un'ottima occasione per proseguire un ottimo percorso, fatto fin qui di quattro vittorie e un pareggio.

Dal canto suo, però, la formazione di Ivan Juric è reduce dalla prima gioia del proprio campionato: prima della sosta ha battuto il Sassuolo, portando maggiore tranquillità anche alla panchina dell'ex allenatore dell'Atalanta.

Lazio senza Marusic, Rovella, Cataldi, Cancellieri e Gudmundsson, tutti indisponibili per infortunio. Belahyane confermato regista, così come la coppia di difesa Sutalo-Provstgaard (ma spera anche Doekhi). Davanti solito ballottaggio tra Noslin e Pinamonti, con l'ex veronese favorito.

Tornqvist confermato tra i pali del Monza, così come Varela in attacco e la coppia Robinson-Cutrone alle sue spalle. Titolare anche Kouadio, reduce dalla convocazione in Nazionale.

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PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MONZA

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric

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Lazio-Monza sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e dunque sarà visibile in streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app della piattaforma su un qualsiasi dispositivo. Per i clienti sia di DAZN che di Sky ci sarà inoltre la possibilità di vedere la partita attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.







