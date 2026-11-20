La dodicesima giornata di Serie A si apre con due anticipi tra cui quello che vede la Lazio capolista impegnata in casa contro il Lecce.

I biancocelesti, ancora imbattuti in questo campionato, nell'ultimo turno prima della sosta hanno leggermente frenato la loro corsa in vetta alla classifica pareggiando a Napoli.

Questo ha permesso alle inseguitrici di accorciare con l'Inter che si è portata a -1 e la Roma a -2 dalla squadra di Gattuso. Per la Lazio si è trattato solo del secondo pareggio a fronte di nove vittorie nelle prime undici giornate.

Il Lecce, che si trova al quattordicesimo posto con soli dieci punti, invece ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive pareggiando sul campo del Torino. Ma ha vinto solo tre volte di cui due in trasferta

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PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-LECCE

Gattuso ha recuperato subito Frattesi che giocherà titolare a centrocampo insieme a Belahyane e Taylor. La difesa a quattro davanti a Mandas sarà formata da Floriani, Diogo Leite, Provstgaard e Pedraza, visto che sono out per infortunio sia Sutalo che Nuno Tavares. In attacco non ce la fa Zaccagni, al suo posto Pinamonti con Noslin da una parte e Isaksen dall'altra.

Eusebio Di Francesco schiera il 3-5-2 in cui Gaspar guida la difesa affiancato da Dembele e Tiago Gabriel. Sulle fasce giocano Veiga a destra e Gallo a sinistra, in mezzo al campo Coulibaly, Ngom e Maleh. La coppia d'attacco sarà formata da Stulic e Fatah. Monteiro è recuperato, ancora out Ilic e Pierotti.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso

LECCE (3-5-2): Falcone; Dembele, Gaspar, Tiago Gabriel; Veiga, Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Stulic, Fatah. All. Di Francesco

DOVE VEDERE LAZIO-LECCE IN DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Lecce, anticipo della dodicesima giornata di Serie A, si gioca sabato 21 novembre allo stadio 'Olimpico' di Roma con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La gara verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, solo su DAZN. Per vederla quindi bisognerà collegarsi tramite la smart tv o con i dispositivi mobili (pc, smartphone e tablet).