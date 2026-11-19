Di fronte c'è però una squadra che non ha alcuna intenzione di arrendersi: il Venezia ha battuto l'Udinese prima della sosta, lasciando proprio la squadra dell'ex Paolo Zanetti in ultima posizione e tornando a sperare nella salvezza.

Ecco dunque le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Davide Nicola per la gara dell'Allianz Stadium, che si giocherà a mezzogiorno e mezzo di domenica 22 novembre.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VENEZIA

Celik rimane in dubbio così come Cambiaso, Nico Gonzalez e Kalulu sono out: emergenza sulle fasce per Spalletti, che si prepara a schierare McKennie a destra con Cabal sulla corsia opposta. Confermati Kolo Muani e Woltemade in un tridente completato da Alajbegovic o Boga, mentre il rientrante Conceiçao dovrebbe partire dalla panchina.

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Yeboah è favorito su Lauberbach per far coppia in attacco con Adams nel Venezia, dove ci sono i soliti ballottaggi a centrocampo: il terzetto titolare dovrebbe essere formato da Kike Perez, Sohm e Basic, con Busio ed Helgason pronti a entrare a partita in corso.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Juventus-Venezia sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, tramite abbonamento: il match si potrà vedere scaricando l'app della piattaforma su un qualsiasi dispositivo fisso o mobile, oppure accedendo al sito ufficiale. I clienti sia di DAZN che di Sky potranno assistere alla gara anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.