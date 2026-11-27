Sta bene il Genoa di Daniele De Rossi, che si è allontanato in maniera portentosa dalla lotta per non retrocedere grazie a una serie di risultati positivi: il Grifone ha vinto cinque delle ultime sette partite di campionato, perdendo unicamente contro il Milan e la Roma.

Ironia della sorte, Inter e Genoa si affronteranno anche qualche giorno dopo, sempre a San Siro: martedì 1° dicembre il match sarà però valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Ecco dunque le scelte di formazione degli ex compagni (alla Roma) Chivu e De Rossi per Inter-Genoa, terzo anticipo del sabato in programma alle ore 20.45 del 28 novembre.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

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GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. All. De Rossi

Chivu dovrebbe riproporre Lautaro Martinez dal primo minuto e affiancargli Esposito, con Thuram inizialmente in panchina. Diouf si riprende il posto a destra dopo una serie di panchine, chance anche per Jones in mezzo al campo. Zielinski c'è, Bastoni out per infortunio. Pavard si gioca una maglia con Bisseck in difesa.

Genoa guidato in attacco dal bomber Osmajic, anche perché Colombo si è rotto il crociato. El Shaarawy spera, ma Baldanzi e Messias sono favoriti sulla trequarti. Ostigard out dopo l'influenza, in difesa gioca Otoa.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inter-Genoa sarà visibile sia su DAZN che su Sky, sempre tramite abbonamento: nel primo caso in streaming scaricando l'app o accedendo al sito, nel secondo ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Gara visibile anche su NOW in streaming, ancora una volta tramite abbonamento.